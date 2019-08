Pence ook in presidentsrace 2020 'running mate' Trump

Analisten verwachten dat het duo met gemak de Republikeinse nominatie in de wacht sleept.

Mike Pence, de huidige vicepresident van de Verenigde Staten, zal ook bij de verkiezingen in 2020 de 'running mate' zijn van president Donald Trump. Dat betekent dat wanneer Trump de verkiezingen wint, de 60-jarige Pence wederom zijn eerste vervanger is.

'Ik ben zeer gelukkig met Pence als vicepresident', zei Trump zondag voor hij in New Jersey aan boord ging van Air Force One, het presidentiële vliegtuig. Bij de aankondiging dat Trump zich herkiesbaar stelde, eind juni, werd hij geïntroduceerd door Pence, wat heel wat analisten al deed concluderen dat Pence weer kandidaat-vicepresident zou zijn.