Pentagon schrapt omstreden megacontract met Microsoft

Het Amerikaanse ministerie van Defensie annuleert een miljardencontract dat Microsoft in 2019 verrassend binnenhaalde, ten koste van Amazon. De cloudmarktleider zag er de hand in van toenmalig president Trump, en trok naar de rechter.

Het JEDI-project (Joint Enterprise Defense Infrastructure) had een klinkende naam en dito prijskaartje. De Amerikaanse Defensie schreef een contract van 10 miljard dollar uit om verouderde computersystemen te vervangen door één centraal cloudsysteem. Dat zou geheime informatie opslaan en het leger voorzien van analyses op basis van artificiële intelligentie.

Maar het contract was vooral veelbesproken, omdat het een juridische veldslag teweegbracht. Zowel Amazon, de marktleider in cloudcomputing, als de softwareproducent Oracle trok ertegen naar de rechter. Ze vonden dat de aanbesteding in 2019 niet correct was verlopen. In het verleden haalde Amazon al belangrijke contracten voor de inlichtingendienst CIA binnen.

Lees Meer analyse Oprichter Jeff Bezos vertrekt bij Amazon op precair moment

Amazon betoogde dat toenmalig Republikeins president Donald Trump het bedrijf een hak wilde zetten, door druk te zetten op het Pentagon. Tussen Amazon-oprichter Jeff Bezos en Trump bestaat al jaren een vete, omdat die laatste zich geviseerd voelt door The Washington Post. De krant is sinds 2013 in het bezit van Bezos, die eerder deze week het CEO-schap inruilde voor de titel van Amazon-voorzitter.

De rechtbank schortte de toewijzing van het contract op, maar het leger wacht niet op het finale verdict. Het Pentagon trekt de stekker uit het JEDI-project, en wijt dat aan veranderende omstandigheden. 'Met de veranderende technologische omgeving is het duidelijk geworden dat het contract, dat al lang vertraging oploopt, niet langer voldoet aan de vereisten van het ministerie van Defensie', klinkt het in een persbericht.

Bezos nog wat rijker na besluit

Microsoft neemt de beslissing sportief op. 'Omdat we de veiligheid van de Verenigde Staten belangrijker dan één contract vinden, respecteren en aanvaarden we het besluit om een andere weg in te slaan', klinkt het. Volgens The Wall Street Journal zal Microsoft de kans krijgen om een deel van de gemaakte kosten te recupereren.

Het leger wacht niet op het finale verdict van de rechter en dumpt het contract vanwege 'de veranderende technologische omgeving'.

Het aandeel van Microsoft koerste dinsdagavond iets hoger op Wall Street, terwijl Amazon 4,7 procent won na het nieuws. De opstoot van het aandeel deed het vermogen van Bezos - de rijkste mens ter wereld - nog wat aandikken. Met 8,4 miljard dollar erbij steeg het naar 211 miljard dollar.

De opvolger van JEDI zal Joint Warfighter Cloud Capability heten en kreeg nog geen exact prijskaartje op­ge­kleefd. Vermoedelijk gaat het opnieuw om een miljardencontract, dat vijf jaar zal lopen. Het Pentagon wil samenwerken met meerdere leveranciers en zal 'voorstellen vragen van een beperkt aantal bronnen, namelijk Microsoft en Amazon Web Services'. Ook Google-moeder Alphabet, Oracle en de technologiereus IBM mogen meedingen, als ze aantonen dat ze aan alle voorwaarden voldoen.