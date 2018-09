'Personeel Witte Huis voert stil verzet tegen Trump'

Hooggeplaatste ambtenaren binnen het Witte Huis zouden alles in het werk stellen om de Amerikaanse president Donald Trump te dwarsbomen. 'We doen wat we kunnen om het land te beschermen tegen zijn impulsen', klinkt het.

Dat beweert althans een naaste medewerker in een opmerkelijk anoniem opiniestuk in de Amerikaanse krant The New York Times. Volgens de schrijver van het artikel - van wiens identiteit The New York Times zelf wel op de hoogte is - zijn veel medewerkers en zelfs leden van Trumps eigen regering de president 'van binnen uit' actief aan het tegenwerken om een deel van zijn agenda te dwarsbomen en het land te beschermen 'tegen zijn ergste impulsen'.

De voorbije twee jaar heeft de Republikeinse regering wel successen behaald, benadrukt de briefschrijver. 'Maar die zijn er gekomen ondanks, en niet dankzij, het leiderschap van de president. Zijn stijl van regeren is overhaast, vijandig, kleingeestig en inefficiënt,' klinkt het.

'De kern van het probleem is de immoraliteit van de president', luidt het nog. 'Iedereen die met hem werkt weet dat hij geen basisprincipes hanteert die de manier waarop hij beslissingen neemt zouden kunnen bepalen.'

Geen afzetting

Net om die reden doen zoveel medewerkers nu wat ze kunnen om de democratische instellingen van het land te beschermen tegen Trumps impulsen, zegt de auteur. 'En dat tot hij niet langer president is.'

Volgens de briefschrijver werd niet lang na Trumps komst naar het Witte Huis al nagedacht over een eventuele afzettingsprocedure. Maar daar werd uiteindelijk van afgezien, omdat de VS dan op een constitutionele crisis dreigden af te stevenen. 'Daarom doen we wat we kunnen om deze administratie in de juiste richting te sturen tot het - op welke manier dan ook - voorbij zal zijn.'

'Administratieve staatsgreep'

Het opiniestuk in The New York Times komt een dag nadat de Amerikaanse journalist Bob Woodward - bekend als een van de redacteurs die het Watergate-schandaal onthulden - had laten uitschijnen dat topambtenaren binnen het Witte Huis bezig waren met een 'administratieve staatsgreep'. Daarbij zouden ze onder meer documenten van Trumps bureau verwijderen voor hij de kans zou krijgen om die te ondertekenen.

Trump zelf reageerde alvast furieus op de onthullingen in The New York Times. 'VERRAAD?', klonk het in een eerste reactie op Twitter.

Een goed uur later stelde hij de bron van The New York Times in vraag.