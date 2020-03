Pete Buttigieg stapt uit presidentsrace

Pete Buttigieg (38) was dé verrassing van de hectische caucus in Iowa, maar de jongste duels tussen de democratische presidentskandidaten vielen tegen.

'Mayor Pete', de eerste openlijke homoseksuele Amerikaanse presidentskandidaat, gaf in 2019 het burgemeesterschap van South Bend, een stad van 110.000 inwoners in Indiana, op om in de Democratische presidentsrace te stappen. Met zijn programma wilde hij de Democratische partij opnieuw verenigen.

Na een verrassende winst in Iowa en een tweede plaats in New Hampshire vielen de caucus in Nevada en de voorverkiezing in South Carolina tegen. Buttigieg kon te weinig niet-blanke kiezers achter zich scharen, een belangrijke groep voor de Democraten.