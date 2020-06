Politici in VS vinden geen antwoord op volkswoede

In de Verenigde Staten lijkt de geest uit de fles na de dood van een zwarte arrestant door excessief politiegeweld. Politieke leiders lijken vergeefs op zoek naar de juiste woorden of demarches om de volkswoede te sussen.

De Verenigde Staten lijken dezer dagen wel decennia teruggekatapulteerd in de tijd. Al dagen trekken over het hele land, van de oostkust over het Midden-Westen naar de westkust, duizenden mensen de straat op om hun ongenoegen te uiten over het excessieve politiegeweld waarvan Afro-Amerikanen nog altijd vaak het slachtoffer zijn.

De rechtstreekse aanleiding voor de manifestaties is de dood van George Floyd. De 46-jarige ongewapende man stikte vorige week maandag tijdens een arrestatie in Minneapolis nadat een agent minuten op zijn nek geknield had gezeten.

Martin Luther King

Nadat videobeelden van de arrestatie viraal gegaan waren, spoelde een golf van verontwaardiging over de VS. Steeds vaker duiken vergelijkingen op met taferelen die zich eind jaren 60 van de vorige eeuw afspeelden nadat burgerrechtenactivist Martin Luther King vermoord was.

Ik sta achter de mensen die het ingewortelde racisme tegen donkere mensen willen stoppen. Michael Jordan Amerikaanse basketballegende

Net als toen verlopen de manifestaties vandaag niet altijd even vreedzaam. Afgelopen weekend bekogelden demonstranten in Philadelphia de politie met stenen en molotovcocktails. In andere steden richtten ze vernielingen aan gebouwen aan, sloegen ze aan het plunderen in winkels of vernielden ze politieauto's.

In de buurt van het Witte Huis stichtten boze betogers dan weer brand, waarna president Donald Trump door de geheime dienst in veiligheid gebracht werd in de bunker van zijn ambtswoning. Het was van de aanslagen van 11 september 2001 geleden dat een president daar ondergebracht werd.

In brand

De sociale onrust zette de autoriteiten in verschillende steden er de voorbije dagen toe aan een avondklok in te stellen. Op meerdere plaatsen schieten leden van de Nationale Garde te hulp in een poging de orde te herstellen. Volgens het Amerikaanse persagentschap Associated Press zijn sinds het begin van de onlusten zowat 4.400 mensen opgepakt.

Terwijl zijn land op sommige plaatsen niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk in brand staat, lijkt president Donald Trump zich niet echt geroepen te voelen de gemoederen te bedaren. Integendeel, via Twitter pookt hij de onrust eerder op.

Maandag verweet Trump de 'lamestream media de haat en de anarchie aan te wakkeren'. Hij wees ook met een beschuldigende vinger naar ANTIFA, een organisatie die strijdt tegen racisme en fascisme. 'Niets wijst erop dat verdedigers van blanke suprematie zich in de protesten mengen. Dit is het werk van ANTIFA. De eerste keer dat we die organisatie echt aan het werk zagen, was tijdens Occupy Wall Street.'

Michael Jordan

Ook andere Amerikaanse politieke leiders lijken dezer dagen vergeefs op zoek naar de juiste woorden of demarches om de volkswoede te sussen. De Amerikaanse basketballegende Michael Jordan deed daartoe wel een poging.

'Het is genoeg geweest. Ik ben diep bedroefd, boos en gepijnigd. Ik voel ieders pijn en verontwaardiging', schreef de 57-jarige ex-speler van de Chicago Bulls. 'Ik sta achter de mensen die het ingewortelde racisme tegen donkere mensen willen stoppen. We moeten op een vredevolle manier doorgaan met het gevecht tegen onrechtvaardigheid en onze verantwoordelijkheid nemen', stelde de Amerikaanse sportheld.

'Onze stem moet de druk op de leiders verhogen om de regels aan te passen en anders moeten we ons stemrecht gebruiken voor rigoureuze veranderingen. Ik heb de antwoorden niet, maar onze collectieve stem laat sterkte zien; we laten ons niet scheiden door anderen', besloot Jordan.