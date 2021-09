Politie Washington alert voor betoging Trump-supporters

De Amerikaanse politie laat niets aan het toeval over in de aanloop naar een betoging van Trump-suporters. Er is een veiligheidshekken van ruim twee meter rond het Capitool geplaatst, 100 leden van de Nationale Garde staan standby en veiligheidsmensen controleren passagiers die aankomen op de dichtste luchthaven.

'Op 6 januari wisten we dat er iets gaande was, maar niemand verwachtte wat is gebeurd', zegt een politieman. 'Deze keer verwachten we het ergste.' De organisatoren van 'Justitie voor J6' zeggen dat ze een vreedzame betoging verwachten, maar het hoofd van de politie van het Capitool zei vrijdag dat ze dreigementen met geweld hebben opgevangen.