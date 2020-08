Politie verdenkt 17-jarige Trump-fan van moord

De Amerikaanse politie heeft de 17-jarige Trump-fan Kyle Rittenhouse aangehouden op verdenking van moord op twee burgers bij de protesten in de stad Kenosha in Wisconsin.

De tiener was met een semi-automatisch wapen naar de stad afgezakt, om 'eigendommen en levens te beschermen', schreef hij op sociale media. Hij maakte deel uit van de gewapende, vooral blanke burgermilities die dinsdagnacht met de demonstranten botsten.

Videobeelden tonen hoe Rittenhouse achterna wordt gezeten door betogers die roepen dat hij iemand vermoord heeft. Hij struikelt en begint weer te schieten. Daarna kan hij vrij weglopen, wat op sociale media tot de kritiek leidt dat hij wel was neergeschoten als hij zwart was geweest. Uiteindelijk wordt hij enkele uren later thuis gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht twee burgers te hebben gedood en een te hebben verwond.

Het is al dagen onrustig in Kenosha nadat beelden zijn opgedoken waarin een politieagent een schijnbaar ongewapende zwarte man zeven keer in de rug schiet. De voorbije nachten waren er rellen, plunderingen en brandstichtingen.