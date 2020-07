Politiek gesteggel dreigt miljoenen gezinnen in VS op droog zaad te zetten

In de Verenigde Staten beleven miljoenen gezinnen en bedrijven angstige momenten. Onheil dreigt als het Congres tegen eind deze week geen akkoord bereikt over nieuwe steunmaatregelen. De sterren staan ongunstig.

Ruim drie maanden voor Donald Trump opnieuw naar de gunst van de kiezer dingt, heeft de Amerikaanse president meer hoofdbrekens dan hem lief is. De coronapandemie geselt de VS nog steeds ongenadig. Bij 4,3 miljoen inwoners is een besmetting vastgesteld. Bijna 150.000 van hen stierven. En nog steeds komen er dagelijks gemiddeld meer dan 50.000 nieuwe coronagevallen bij.

Door de gezondheidscrisis sloten tienduizenden bedrijven noodgedwongen de deuren. Sommige tijdelijk, andere definitief. Met alle gevolgen van dien voor de economie. Die is in geen tijd gedecimeerd. Meer dan 30 miljoen Amerikanen zijn hun job kwijt.

Sociaal leed

Meer sociaal en economisch leed dreigt, vrezen economen en bedrijfsleiders. 'De impact van de crisis is tot nu verzacht door federale steunmaatregelen. Zodra die aflopen, gaan we de pijn pas echt voelen', waarschuwde JP Morgan-topman Jamie Dimon half juli.

Dimon verwees naar de meer dan 2.000 miljard dollar die de Amerikaanse overheid sinds de uitbraak van de coronacrisis in de VS, in maart, in de economie heeft gepompt. Werklozen kregen bovenop de reguliere uitkering van de staat wekelijks 600 dollar extra van het federale niveau. Daarnaast ontvingen heel wat volwassenen cheques tot 1.200 dollar. En kmo's konden een beroep doen op federale leningen. Die stelden hen in staat werknemers voorlopig aan boord te houden.

Maar verschillende steunmaatregelen doven eind deze week uit. Als de VS een economisch en sociaal bloedbad willen voorkomen, lijkt een nieuw hulppakket onontbeerlijk. Politiek armgeworstel staat een snelle deal evenwel in de weg.

Werkloosheidssteun

Zo gaapt een diepe kloof tussen de plannen van de Republikeinen en de Democraten (zie tabel). Terwijl de partijgenoten van Trump zowat 1.000 miljard dollar veil hebben voor extra's voor gezinnen en bedrijven, zijn zijn politieke rivalen bereid 3.000 miljard dollar extra in de economie te injecteren.

Onder meer over de verlenging van de werkloosheidssteun lijken de partijen een robbertje te zullen vechten. De Democraten willen die tot eind januari volgend jaar op 600 dollar per week houden, terwijl de Republikeinen de miljoenen werklozen tot eind september dit jaar nog slechts 200 dollar per week gunnen.

'Als de Republikeinen denken dat 200 dollar per week volstaat voor gezinnen, zijn ze het contact met de realiteit kwijt. Ze lijken niet te begrijpen dat die extra werkloosheidssteun de economie draaiende hield in de lente en het begin van de zomer', zegt Democratisch afgevaardigde Dan Kildee. Volgens de Republikeinen ontmoedigt een uitkering van 600 dollar werknemers evenwel weer aan het werk te gaan.

Hardliners

Verdeeldheid in Republikeinse rangen dreigt de zoektocht naar een deal over de partijgrenzen heen nog te bemoeilijken. De hardliners draaien de federale geldkraan het liefst helemaal dicht. Ze wijzen erop dat de steunmaatregelen van de voorbije maanden de staatsschuld al tot meer dan 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp) doen oplopen. Het tekort op de begroting schiet mogelijk naar ruim 18 procent van het bbp.