Politieke kameleon moet 'Sleepy Joe' energieboost geven

Ervaren, een pak jonger en gezegend met de nodige politieke star quality: Kamala Harris is een veilige running mate voor de mogelijke 'one term president' Joe Biden.

‘Politiek moet relevant zijn, geen prachtig sonnet’, definieerde Kamala Harris ooit haar ideologisch pragmatisme. Met de 55-jarige Californische senatrice heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden de verwachte en veilige keuze gemaakt voor de gelijkgestemde running mate voor de Amerikaanse verkiezingen van begin november.

In #metootijden is ze pas de derde vrouw die die eer te beurt valt. En ze is de eerste zwarte en Aziatische kandidaat-vicepresident ooit, terwijl raciale protesten al maanden over de Verenigde Staten golven. Tegelijk bedekte ze haar gematigde discours met voldoende progressief glazuur om te appelleren aan liberale kiezers, zonder de centrumstem af te schrikken die cruciaal wordt om de Republikein Donald Trump te verslaan.

Hindoe-godin

Harris komt uit een academisch migrantengezin. Haar Jamaicaanse vader Donald was professor economie aan de topuniversiteit van Stanford. Moeder Shyamala werd geboren in India en maakte naam als kankeronderzoekster. De voornamen Kamala Devi zijn ontleend uit de hindoemythologie en betekenen in het Sanskriet respectievelijk ‘lotusbloem’ en ‘godin’.

Politiek moet relevant zijn, geen prachtig sonnet. Kamala Harris Democratisch kandidaat-vicepresident

Haar ouders leerden elkaar kennen op de campus van Berkeley, een zeer liberaal bastion, waar ze in de jaren 60 actief waren als burgerrechtactivisten.

Wantrouwen

Haar typeren als ‘extreemlinks’, zoals Trump meteen deed, is veel bruggen te ver. Integendeel, de zeer activistische Black Lives Matter-beweging en de adepten van de socialist Bernie Sanders in de Democratische partij wantrouwen net de politieke kameleon. Na haar studies rechten maakte Harris carrière als openbaar aanklager in San Francisco en topmagistraat voor de staat Californië. Daarin stond ze een behoorlijk streng beleid voor.

Politiegeweld, luidt de kritiek nu, pakte ze veel te laks aan. Sinds de dood van George Floyd stapte Harris wel mee in de protestmarsen, en pleit ze voor politiehervormingen. Maar hoe geloofwaardig is ze? Net zoals de linkse kerk zich afvraagt of ze echt wil doorzetten met een ambitieus klimaatbeleid en met de universele gezondheidszorg.

Dit bewijst dat Joe Biden een lege schelp is die gevuld wordt met de extreme agenda van links. Campagneteam Donald Trump over keuze voor Kamala Harris als running mate

Suburbia

Toch kan Harris’ centrisme een sterkte blijken. Bidens campagneteam hoopt dat ze de opkomst van zwarte kiezers kan boosten. Harris ligt ook goed bij gematigde kiezers, vooral vrouwen, uit de betere buitenwijken, die in 2018 de motor waren voor de Democratische herovering van het Huis van Afgevaardigden. Zelfs bij de Republikeinen is ze een pak populairder dan Biden.

Ik geloof niet dat je een racist bent, maar... Kamala Harris tegen Joe Biden tijdens televisiedebat

De plooien tussen Biden en Harris lijken helemaal glad gestreken. In de race naar de Democratische nominatie, waarbij ze ook kandidaat was, viel Harris Biden snoeihard aan. ‘Ik denk niet dat je een racist bent, maar...’, zei Harris tijdens het eerste televisiedebat, waarna ze Biden verweet tijdens de jaren 70 gemengde scholen tegen te werken, en te close te zijn met racistische partijgenoten. Het zijn soundbites die Trump nog dankbaar zal uitbuiten. Tegelijk blijven er twijfels bij Harris’ campagnetalent - haar polls verpieterden snel en ze borg haar presidentsambities ruim twee maanden voor de eerste voorverkiezingen al op.

Troonpretendent

Niettemin beschikt Harris over politieke ‘star quality’. Met haar mix van intellect, verbale scherpte en looks moet ze een energieboost geven aan de campagne van Biden, door Trump steevast ‘Sleepy Joe’ genoemd. Dat hij tot nu grotendeels onzichtbaar bleef, heeft slechts deels met de coronamaatregelen te maken. Dat hij in de peilingen een dubbelcijferige voorsprong opbouwde, dankt Biden vooral aan Trumps zelfdestructieve aanpak van corona en de rassenrellen, de economische implosie en zijn hyperpolariserende stijl.

Boven alles verraadt de keuze voor Harris de onzekerheid over Bidens leeftijd. Als hij verkozen wordt, is Biden met zijn 78 jaar veruit de oudste Amerikaanse president ooit. Een eventuele herverkiezing in 2024, op zijn 82ste, lijkt uitgesloten. Harris is ruim twee decennia jonger en beschikt over voldoende ervaring, naamsbekendheid en charisma om hem indien nodig meteen op te volgen. Met andere woorden: ze is een geruststellende running mate en de gekroonde troonpretendent van een bijna zekere ‘one term president’.

‘Ben je klaar om te gaan werken’, vroeg Biden haar in een Twitter-video. ‘Oh my god,’ riposteerde Harris, ‘ik ben zo klaar om te gaan werken.’