Pornoactrice: 'Werd bedreigd na affaire met Trump'

Pornoactrice Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, heeft tijdens een interview in het televieprogramma '60 Minutes' op de Amerikaanse zender CBS zondagavond herhaald dat ze in 2006 een affaire had met huidig president Donald Trump.

Daarnaast deed ze uit de doeken hoe ze kort voor de presidentsverkiezingen 130.000 dollar zwijggeld kreeg en enkele jaren daarvoor nog bedreigd werd in verband met de affaire.

In het interview legt Clifford uit hoe ze Trump in 2006 op een golftoernooi in Nevada had ontmoet, toen zij 27 jaar oud was en hij 60 jaar, waarna ze één keer seks hadden in een hotelsuite. De pornoactrice benadrukt dat ze 'geen slachtoffer' is en dat geslachtsgemeenschap - hoewel ze zich naar eigen zeggen helemaal niet tot hem aangetrokken voelde - 'volledig consensueel' was. Trumps vrouw Melania was toen net bevallen van hun zoon Barron.

Een jaar na hun ontmoeting, in juli 2007, nodigde Trump Clifford opnieuw uit in zijn privébungalow in het Beverly Hills Hotel in Los Angeles om te praten over een eventuele plek voor haar in zijn populaire programma 'The Apprentice'. Daar zou de vastgoedmagnaat tevergeefs opnieuw geprobeerd hebben om seks met haar te hebben, aldus Clifford.

De pornoactrice had in 2011 ook een akkoord bereikt met een roddelblad om haar verhaal te vertellen in ruil voor 11.500 dollar, aldus Clifford. Toen werd ze echter op een parking benaderd door een man die haar waarschuwde om Trump met rust te laten en het verhaal te vergeten. Daarna zou de man naar haar dochtertje gekeken hebben en hebben gezegd: 'Dat is een mooi meisje. Het zou zonde zijn als haar moeder iets zou overkomen.' Clifford besliste daarna om te zwijgen.

Vlak voor de verkiezingen in 2016 werd Clifford uiteindelijk benaderd door Trumps advocaat Michael Cohen, die haar 130.000 dollar aanbood in ruil voor haar stilzwijgen. Ze zou de overeenkomst elf dagen voor de verkiezingen hebben ondertekend. Ze zegt nu zelf dat die overeenkomst niet rechtsgeldig is, onder meer omdat Trump die zelf niet heeft ondertekend.

Volgens Amerikaanse media werd het zwijggeld aan Clifford betaald via een schermbedrijf opgericht door Cohen. Die laatste beweert dat het geld van hem persoonlijk komt en zonder medeweten van Trump werd betaald. Hij eist 20 miljoen dollar van Clifford voor het verbreken van de overeenkomst.