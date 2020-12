Powell waarschuwt voor kaalslag bij Amerikaanse kmo's

Op middellange termijn biedt positief vaccinnieuws hoop voor de economie, maar in de tussentijd dreigen talloze Amerikaanse kmo’s over de kop te gaan als er geen hulp komt, waarschuwt Fed-voorzitter Jerome Powell.

Voor het eerst sinds de Amerikaanse centrale bank (Fed) en het ministerie van Financiën vorige maand publiek in de clinch gingen over het al dan niet voortzetten van steunprogramma’s voor de economie, zaten beide protagonisten dinsdag zij aan zij om te getuigen in de Amerikaanse Senaat. Die organiseerde een hoorzitting over de Cares Act, het in maart goedgekeurde stimulusprogramma om de Amerikaanse economie door de coronapandemie te helpen loodsen.

‘De Cares Act heeft enorm veel goed gedaan’, zei Powell in de Senaat. Maar hij waarschuwde dat het veel te vroeg is om victorie te kraaien, ondanks het positieve nieuws over verschillende succesvolle coronavaccins die op het punt staan uitgerold te worden. Dat nieuws is ‘heel positief op de middellange termijn’, aldus de centraal bankier. 'Maar momenteel zijn er nog significante uitdagingen en onzekerheden, zoals de timing, de productie en de distributie van de vaccins’, vervolgde de Fed-baas, die ook zijn bezorgdheid uitte over de heropflakkering van het virus in de VS en elders.

Subsidies

Powell verwees expliciet naar noodlijdende kmo’s. ‘Veel kleine bedrijven lopen het risico de volgende maanden over de kop te gaan.' Alvorens ze ‘midden 2021 het licht aan het einde van de tunnel’ kunnen bereiken na de uitrol van vaccins, hebben de kmo’s in de tussentijd hulp nodig. Voor sommige bedrijven zijn subsidies aangewezen in plaats van extra leningen, verduidelijkte hij. Powell verwees ook naar de bovenmaatse impact van de coronacrisis op de laagste inkomens, met een werkloosheidsgraad van 20 procent voor het laagste kwart van alle inkomens.

De Fed-voorzitter herhaalde dat hij voorstander is van het voortzetten van de noodkredietprogramma’s van de Cares Act, zoals die voor kmo’s en lokale overheden. Net daarover gaat de controverse met minister van Financiën Steven Mnuchin, die aan het andere uiteinde van de tafel in de Senaat zat.