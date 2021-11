President Biden rateert eerste grote test bij kiezer

De slechte peilingen voor de president vertalen zich in een verrassende nederlaag in de sterk Democratisch getinte deelstaat Virginia.

Eén jaar na de zege van Joe Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, beleefde zijn Democratische partij een beroerde kiesavond. Het meest pijnlijk was Virginia. In die sterk Democratisch getinte zuidelijke deelstaat waar Biden in 2020 vlot - met 10 procentpunt voorsprong - Donald Trump klopte, verloor de partij de strijd om het gouverneurschap.

De Republikein Glenn Youngkin haalde met bijna alle districten geteld 51 procent van de stemmen, zijn Democratische opponent Terry McAuliffe bleef op 48,3 procent steken.

Een deel van de verklaring is de sterke race van Youngkin zelf, een rijzende ster bij de Republikeinen. De ex-topman van private-equityreus Carlyle distantieerde zich van president Trump, maar zweepte wel handig de Trump-achterban op door volop in te spelen op het thema onderwijs. Een thema waar Democratisch partijveteraan McAuliffe zelf door het ijs zakte, door te suggereren dat ouders leraars niet moeten vertellen hoe ze hun job moeten doen .

Minstens even belangrijk is evenwel het feit dat Biden een jaar na zijn verkiezing tot president verre van populair is. 'Democraten die de brokstukken onderzoeken, moeten naar de meest eenvoudige verklaring kijken: Joe Biden heeft na één jaar presidentschap één van de slechtste scores ooit', stelt Nate Cohn, opiniepeiler en demograaf bij The New York Times. Nog slechts 42 procent van de Amerikanen is luidens de jongste peiling van onderzoeker Gallup tevreden over de president.

Terwijl Youngkin de Republikeinen met zijn onderwijsthema naar het stemhok lokte, bleven veel Democraten thuis. McAuliffe probeerde zijn tegenstander af te schilderen als een soort ersatz-Trump, zonder veel succes. De echte Trump zit namelijk niet meer in het Witte Huis, maar in Florida.

In dat Witte Huis zit nu Joe Biden en die geniet in theorie van een 'Democratische trifecta', met zowel Senaat als Huis van Afgevaardigden die - nipt - in handen van de partij zijn. Maar de jongste maanden verzandden de sociaal-economische plannen van de president samen met zijn infrastructuurplan in eindeloos gebikkel tussen linker- en rechtervleugel van de partij, waardoor uiteindelijk geen enkele kiezer nog weet wat er nu precies op het menu staat.

Het resultaat lijkt een zitstaking van Democratische kiezers geweest te zijn. Dat is geen probleem in partijbolwerken zoals de metropool New York City, waar de Democraat Eric Adams zonder veel moeite tot burgemeester verkozen werd. Maar wel in staten waar Republikeinen weliswaar jaren in de verdrukking waren maar competitief blijven.