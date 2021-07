President Biden voert strijd tegen economische machtsposities op

Volgens een bron in het Witte Huis wil Biden duidelijk maken dat hij een kapitalist is en dat concurrentie de motor is van de Amerikaanse economie. 'Robuuste concurrentie is van cruciaal belang voor het behoud van de rol van Amerika als 's werelds leidende economie', zo staat in een toespraak die het persbureau Bloomberg kon inkijken. Het gebrek aan concurrentie en de daarbij horende hogere prijzen en lagere lonen zouden een Amerikaans gezin gemiddeld 5.000 dollar (4.213 euro) per jaar kosten.