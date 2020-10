Presidentieel slotdebat zet 'mute'-knop in

De maatregel moet vermijden dat het debat opnieuw in totale chaos afglijdt, zoals dat van vorige maand.

De Amerikaanse presidentskandidaten Joe Biden en Donald Trump nemen het donderdag een tweede en laatste keer rechtstreeks tegen elkaar op in een debat. De regels worden wel aangepast: de microfoon van beide kandidaten zal tijdelijk afgezet worden als de andere kandidaat aan het woord is.

De nieuwe regel komt er na een enorm chaotisch debat tussen Trump en Biden in september, waarbij vooral Trump zijn tegenstander heel de tijd onderbrak. Na dat debat was er al sprake van een nood aan nieuwe regels voor het tweede debat dat gepland was op 15 oktober.