Presidentskandidaat Joe Biden ontkent aanranding

De 77-jarige voormalige vicepresident van de Verenigde Staten wordt er door een ex-medewerkster van beschuldigd haar in 1993 in de Senaat tegen een muur te hebben gedrukt en te hebben betast. De vrouw, Tara Reade, werkte destijds voor onder anderen senator Biden.

'Het is niet waar', zei Biden vrijdag in een interview op de zender MSNBC. 'Ik zeg ondubbelzinnig dat het nooit gebeurde.' Eerder op de dag had Biden de beschuldigingen al ontkend in een schriftelijke mededeling. Het was de eerste keer dat hij publiekelijk reageerde op de aantijgingen.