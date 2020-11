Protest bij bezoek Pompeo aan Joodse nederzetting

Mike Pompeo heeft als eerste Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken een officieel bezoek gebracht aan een Joodse nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. De internationale gemeenschap beschouwt de bezetting van Palestijns gebied als illegaal.

Niet toevallig bezocht Pompeo de Psagot-wijngaard op de Westelijke Jordaanoever. Die ligt deels op onteigende grond van Palestijnse landeigenaars. Tientallen Palestijnen verzamelden aan de ingang van de wijngaard uit protest tegen het bezoek. Pompeo bezocht ook de Golanhoogten, die de VS vorig jaar officieel erkenden als onderdeel van Israël.

Trump en zijn vrienden willen ons een laatste keer tarten. Medewerker Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh

'We hadden gehoopt dat de Amerikanen na de verkiezingsoverwinning van Joe Biden eindelijk hun greep zouden lossen', zei een dichte medewerker van de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh. 'Maar Donald Trump en zijn vrienden willen ons een laatste keer tarten, misschien voor het plezier, misschien voor de stemmen.'

Made in Israel

In de rand van zijn bezoek kondigde Pompeo nieuwe richtlijnen aan voor producten gemaakt in de Palestijnse bezette gebieden. 'Producten uit gebieden die juridisch en administratief onder Israël vallen, moeten het label 'Made in Israel' of 'Product from Israël' meekrijgen', zei hij.

Europees Hof Vorig jaar was de Psagot-wijngaard al het onderwerp van een Europees-Israëlisch geschil. De Israëlische eigenaar van de wijngaard stapte naar het Europees Hof van Justitie nadat de EU had besloten producten uit Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden niet langer het etiket 'Made in Israel' mee te geven. 'Het idee achter aparte labels is een boycot', zei eigenaar Yaakov Berg toen. 'De bedoeling ervan is dat mensen onze wijn niet meer kopen. Dit is antisemitisme.' Het Hof gaf de EU gelijk en oordeelde dat 'consumenten goed doordachte keuzes moeten kunnen maken, ook met aandacht voor ethische aspecten en respect voor het internationaal recht'.

Na de Oslo-akkoorden van 1993 werden onder president Bill Clinton richtlijnen uitgevaardigd om zulke producten in de VS in te labelen als 'Made in the West Bank', al werden die nooit afgedwongen. Vier Republikeinse senatoren, onder wie Ted Cruz en Marco Rubio, hadden president Donald Trump deze week opgeroepen die richtlijnen om te gooien 'om Israël te steunen en antisemitisme tegen te gaan'.

Zesdaagse Oorlog

De beslissing past niet alleen in het to-dolijstje dat Trump in zijn laatste weken nog lijkt te willen afwerken, het is ook een logische afronding van het Israëlbeleid dat hij vier jaar voerde. Het erkennen van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever was een eerste koerswijziging. Hij verplaatste ook de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, wat legitimiteit gaf aan de claim van Israël op Jeruzalem als hoofdstad.