Protest in Amerikaanse steden zwelt aan

Ook zaterdag was het onrustig in veel Amerikaanse steden uit protest tegen het politie-optreden in Portland. In Seattle kwam het tot rellen en in Austin viel een dode bij een schietpartij tijdens een betoging.

In Seattle kwamen zaterdag zo'n 5.000 demonstranten op straat in een van de meest heftige protestacties tegen het politie-optreden in de VS van de laatste weken. Ruiten werden ingegooid en gebouwen in brand gestoken. De politiek greep in met pepperspray en arresteerde minstens 45 betogers.

De protesten namen toe nadat bekend raakte dat ook in Seattle federale agenten ingezet werden. Die troepen mogen ingrijpen sinds president Trump aankondigde dat ze nodig zijn om standbeelden en federale gebouwen te beschermen.

Ze liggen onder vuur wegens agressieve methodes, waaronder het gebruik van traangas. In Portland, waar de protesten het hevigst waren, doken berichten op van betogers die zonder enig vorm van proces opgepakt werden door zulke agenten in anonieme huurwagens.

De inzet van federale troepen ligt heel gevoelig in de VS en de protesten ertegen namen dit weekend toe in verschillende Amerikaanse steden. In Austin viel een dode bij een schietpartij tijdens zo'n betoging.

Maar ook in steden als New York, Los Angeles, Oakland, Richmond kwam het dit weekend al tot onlusten tussen betogers en politietroepen.