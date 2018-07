'Qatar haalde WK 2022 binnen door rivalen zwart te maken'

De golfstaat zou sluiks een grootscheepse lastercampagne opgezet hebben om rivalen Verenigde Staten en Australië te torpederen.

Dat schrijft The Sunday Times, op basis van documenten van een klokkenluider die naar verluidt betrokken was bij de Qatar-kandidatuur.

De Britse krant kreeg onder meer een e-mail uit 2010 te pakken van Michael Holtzman, topman van het Amerikaanse pr-kantoor Brown Lloyd James (BLJ), aan een vertegenwoordiger van de Qatarese delegatie. Zeven maanden later haalde Qatar de organisatie van het WK 2022 binnen.

Ondermijnen

'De voorbij vier maanden hebben we een uitgebreide campagne opgezet om de kandidaturen van de belangrijkste concurrenten van Qatar, voornamelijk Australië en de VS, te ondermijnen', klinkt het in het document.

Het FIFA-reglement bepaalt dat eender welke uitlating over de WK-kandidatuur van een concurrerend land verboden is.

De campagne bestond eruit om in de VS en in Australië zo veel mogelijk buzz te creëren met negatieve berichten over de eigen kandidatuur. BLJ gebruikte daarvoor valse blogposts en opiniestukken en betaalde externe partijen om kritische studies te fabriceren/

Rugby

In Australië werd een 'grassroots protestbeweging' geveinsd door studenten/rugbyfans in Melbourne te laten opdraven met pancartes met daarop 'Hands off our rugby! No to World Cup!'.

Die moesten het FIFA-comité dat zijn stem moest uitbrengen over de kandidaturen ervan overtuigen dat de Australische kandidatuur in eigen land maar beperkte steun genoot, onder meer omdat de rugbyploegen hun stadions niet wilden delen voor het voetbal.

In de VS werd een groep turnleerkrachten in de arm genomen om leden van het Congres te benaderen met voorstellen voor wetgeving die de WK-kandidatuur konden beschadigen. 'Het geld voor het WK kan beter gebruikt worden om sport in de middelbare school te stimuleren', luidde het advies aan de parlementsleden.