Raciaal protest ontaardt in Amerikaanse binnensteden

In steeds meer Amerikaanse steden loopt het straatprotest tegen de dood van een zwarte man door een blanke agent uit op rellen en vandalisme. 'Zinloos geweld zal nooit helen door nog meer geweld.'

Voor de derde keer op rij is de Amerikaanse stad Minneapolis donderdagnacht ten prooi gevallen aan raciaal protest, zware rellen en vandalisme. Een politiekantoor werd bestormd en in brand gestoken, net als nabijgelegen gebouwen. Winkels werden geplunderd. Politie-agenten werden belaagd met stenen en naar verluidt zelfs molotovcocktails. Ordetroepen zetten traangas en rubberen kogels in, maar trokken zich na een tijd terug.

Aanleiding is de dood van George Floyd, een 46-jarige zwarte man die maandag overleed in Minneapolis nadat blanke agenten excessief geweld hadden gebruikt bij zijn arrestatie. Floyd werd beticht van het gebruik van namaakgeld, waarna een agent minutenlang met zijn knie op Floyds nek ging zitten. Ook toen Floyd uiteindelijk het bewustzijn leek te verliezen. Hij overleed in het ziekenhuis.

Black Lives Matter

Floyd riep meermaals 'I can't breathe' - 'Ik kan niet ademen' - wat de letterlijke noodkreet was van Eric Garner, een zwarte New Yorker die in 2014 stikte toen hij hardhandig opgepakt werd. Garners laatste woorden werden het mantra van de Black Lives Matter-beweging, die het aanhoudende politiegeweld tegen Afro-Amerikanen, het ingebakken racisme en de sociale ongelijkheid in de Verenigde Staten aanklaagt.

Ik deel de immense pijn die we allemaal voelen door de onrechtvaardige moord op George Floyd. Maar zinloos geweld zal nooit helen door nog meer geweld. Jared Polis Gouverneur Colorado

De vier agenten die Floyd arresteerden, zijn intussen ontslagen. De federale politiedienst FBI is een onderzoek gestart dat volgens William Barr, de minister van Justitie van president Donald Trump, de 'hoogste prioriteit' geniet.

Breonna Taylor

Niettemin wordt Floyds dood door veel zwarte Amerikanen gezien als het zoveelste bewijs dat er niets verandert aan hun lot. In steeds meer andere steden leidt het tot uit de hand lopende protesten. In het naburige St. Paul, de hoofdstad van de staat Minnesota, werden donderdagnacht zeker 170 winkels geplunderd en tientallen gebouwen in brand gestoken.

In Louisville in de staat Kentucky vielen zeven gewonden toen de politie op betogers schoot. Daar speelde ook de dood van Breonna Taylor een rol, een jonge zwarte vrouw die in maart acht maal beschoten werd in haar bed bij een politieonderzoek naar drugs waar ze niets mee te maken bleek te hebben.

In Columbus, de hoofdstad van de staat Ohio, probeerden betogers donderdagavond het deelstaatparlement te bestormen. In Denver, de hoofdstad van Colorado, ging het parlement in lockdown toen schoten gehoord werden bij protesten in de buurt. In New York werden zeker 40 demonstranten gearresteerd en eerder op de week werden in Los Angeles en Memphis wegen geblokkeerd.

Nationale Garde

'Ik deel de immense pijn die we allemaal voelen door de onrechtvaardige moord op George Floyd. Maar zinloos geweld zal nooit helen door nog meer geweld', zei Jared Polis, de gouverneur van Colorado, bij zijn oproep tot kalmte. Zijn collega in Minnesota, Tim Walz, balanceert evenzeer tussen sympathie met de volkswoede en de handhaving van de openbare orde. Hij heeft honderden militairen van de Nationale Garde gesommeerd naar Minneapolis en St. Paul.

President Trump steunde hem vrijdagochtend. 'Deze misdadigers onteren de herinnering aan George Floyd', tweette Trump. 'Het leger steunt Walz volledig.' Waarna Trump besloot met de dreigende woorden: 'Als het plunderen begint, begint het schieten.'

Die quote - 'When the looting starts, the shooting starts' - haalde Trump bij Walter Headley. De voormalige politiechef van Miami waarschuwde zwarte betogers met die woorden in 1967, toen de burgerrechtenbeweging volop woedde in de VS.

Het leverde Trump een nieuwe reprimande op van Twitter, dat hem ervan beschuldigt zo 'geweld te verheerlijken'. Veel Afro-Amerikanen lezen het citaat als een zoveelste manier om slachtoffers neer te zetten als daders.