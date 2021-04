Raciaal protest realitycheck voor Biden...

De Amerikaanse stad Minneapolis is weer in de ban van raciaal protest. De kwestie drukt Joe Biden met de neus op de feiten: de weg naar een inclusieve maatschappij is lang en met obstakels bezaaid

Minneapolis lijkt wel 323 dagen teruggekatapulteerd in de tijd. Sinds zondag zijn enkele straten in de stad in het noorden van de Verenigde Staten ’s nachts weer het toneel van gewelddadige confrontaties tussen betogers en de politie. Net als in het voorjaar van 2020 raakten de gemoederen verhit nadat een Afro-Amerikaanse man het leven gelaten had tijdens een politie-interventie.

De feiten speelden zich zondagnamiddag af. In de buitenwijk Brooklyn Center deden agenten de 20-jarige Daunte Wright stoppen omdat hij, samen met zijn vriendin, rondreed in een auto zonder kentekenbewijs. Tijdens de controle stelde de politie vast dat een arrestatiebevel tegen de man liep. Hij had zijn kat gestuurd naar een zitting in de rechtbank, waar hij zich had moeten verantwoorden voor illegaal wapenbezit. Toen de agenten Wright probeerden te boeien, wrikte die zich los en maakte hij aanstalten om weer in zijn auto te stappen en weg te rijden. Met een stroomstootwapen wilde een blanke agente hem dat beletten. Maar in plaats van haar taser trok ze haar dienstwapen. Het schot bleek fataal.

Hoe het zover is kunnen komen, moet onderzoek uitwijzen. Het voorval rijt oude wonden open in de maatschappij. Het herinnert de VS er andermaal op een pijnlijke manier aan dat Afro-Amerikanen disproportioneel vaak omkomen bij politie-interventies. Hoewel ze slechts 13 procent van de bevolking uitmaken, schieten agenten hen meer dan twee keer zo vaak dood als blanke burgers (zie grafieken).

George Floyd

Het incident deed zich voor op een moment dat Minneapolis al onder raciale hoogspanning stond. In een gerechtsgebouw op 16 kilometer van de plek waar Daunte Wright het leven liet, buigt een jury zich al enkele weken over de vraag of

de blanke agent Derek Chauvin zich schuldig maakte aan moord toen hij bij de arrestatie van George Floyd op 25 mei 2020 bijna negen minuten zijn knie in de nek van de Afro-Amerikaan duwde, ook al gaf die herhaaldelijk aan geen lucht meer te krijgen.

Na de dood van Floyd vloeide een golf van protest en verontwaardiging over de VS en de wereld. Het noodlottige politieoptreden raakte ook Joe Biden diep. Het zette hem

er begin dit jaar toe aan raciale verzoening en gelijkheid tot een topprioriteit van zijn presidentschap uit te roepen. ‘Die 8 minuten en 46 seconden die Floyd het leven kostten, hebben miljoenen Amerikanen en miljoenen mensen over de hele wereld de ogen geopend. Door die knie werden miljoenen Amerikanen zich bewust van een probleem dat ze eerder niet zagen of weigerden te zien. In mijn ogen was het een keerpunt. Sindsdien kijkt dit land anders naar raciale gerechtigheid’, zei hij eind januari.

Om zijn landgenoten - de Afro-Amerikaanse gemeenschap aan wie hij zijn presidentschap dankt op kop - ervan te overtuigen dat het hem menens is met zijn streven naar raciale gelijkheid, bracht Biden het meest diverse kabinet in de Amerikaanse geschiedenis op de been en vertrouwde hij figuren uit minderheidsgroepen sleutelposities toe. In zijn eerste dagen als president zette hij ook zijn handtekening onder een rist decreten om ongelijkheid uit de samenleving te bannen. De regering kreeg het dwingende verzoek raciale ongelijkheid en systemisch racisme uit beleid, wetten en overheidsprogramma’s te bannen. Het strafrecht gaat op de schop. En er zitten antidiscriminatieregels rond huisvesting in de pijplijn.

In het Congres bliezen de Democraten de George Floyd Justice in Policing Act - een wetsvoorstel ter bestrijding van wangedrag, buitensporig geweld en raciale vooroordelen bij de politie - nieuw leven in. Begin maart kreeg het plan groen licht in het Huis van Afgevaardigden. Maar de tekst wacht nog een lange, moeilijke en onzekere weg door de Senaat.

De initiatieven tonen aan dat het Biden niet aan goede voornemens ontbreekt. Maar het incident in het al zwaar getraumatiseerde Minneapolis drukt hem met de neus op een harde realiteit: wondermiddelen bestaan niet in de strijd voor een meer ingesloten maatschappij. Zeker niet in een samenleving die zelden zo verdeeld was sinds de burgeroorlog en die 150 jaar na de afschaffing van de slavernij nog altijd met de erfenis van die donkere periode worstelt.

Het volstaat voor Biden om nog geen jaar terug te blikken in de tijd om te beseffen dat het raciale thema zijn agenda in geen tijd kan kapen als het protest overslaat naar andere plaatsen in het land. Om te voorkomen dat hij door de dood van Wright de regie verliest over zijn eerste 100 dagen in het Witte Huis - met een immens herstelpakket, een ambitieus infrastructuurplan en een vaccinatiespurt als uithangborden - poogt hij de gemoederen te bedaren. ‘Vreedzaam protest? Daar heb ik alle begrip voor. We weten dat de Afro-Amerikaanse gemeenschap lijdt, boos en getraumatiseerd is. Dat is te begrijpen. Maar het rechtvaardigt geweld niet.’

Door raciale gelijkheid bovenaan op de agenda te zetten koos Biden niet voor de gemakkelijkste weg. Zo’n diepgaande hervormingen vergen tijd. Om van de mentale ommeslag in de maatschappij nog te zwijgen.

