Racismerel met Democraten komt Trump niet slecht uit

Na zijn racistische uithaal naar vier Democratische Congresleden probeert president Donald Trump de controverse in zijn voordeel te beslechten. Hij zet de hele Democratische partij weg als socialisten.

‘Wat een dag. Prachtig om te zien hoe verenigd de Republikeinse partij vandaag was bij de stemming over mijn uitspraken.’ De Amerikaanse president Donald Trump toonde zich amper onder de indruk van de symbolische berisping die hij van het Huis van Afgevaardigden kreeg voor zijn racistische aanvallen op vier vrouwelijke Democratische Congresleden.

Zo’n veroordeling is nochtans uitzonderlijk. De vorige dateert van meer dan 100 jaar geleden, toen president William Howard Taft in 1912 op de vingers werd getikt omdat hij de Senaatsverkiezingen beïnvloed zou hebben.

Die vrouwen zijn nu de belangrijkste Democratische Congres leden. De Democraten zijn getrouwd met hun bitterheid en haat. Donald Trump Amerikaanse president

De aanleiding was Trumps tweetstorm over vier Congresleden: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley en Rashida Tlaib. De vier - die zich de ‘squad’ laten noemen - raakten vorig najaar verkozen en profileerden zich sindsdien als activistische nieuwkomers in de Democratische partij. Ze hebben allen een migratieachtergrond, delen een grote aanhang op de sociale media en situeren zich in de linkse, progressieve vleugel. De voorbije maanden wierpen ze zich op als felle critici van Trump.

Zondag riep Trump hen op ‘terug te keren naar de compleet mislukte en onveilige landen waar ze vandaan komen’, een tweet die niet alleen als racistisch werd gezien, maar ook onjuist is, omdat alleen Omar in het buitenland geboren is. De dagen erna bleef de president de vrouwen viseren. Hij beschuldigde hen ervan een hoop communisten te zijn, die de Verenigde Staten en Israël haten.

Rangen sluiten

De aanvallen van de president deden de Democraten de rangen sluiten. Nochtans is het geen grote liefde tussen de vier vrouwen en topdemocraten als de voorzitster van het Huis Nancy Pelosi. Ocasio-Cortez en co. snappen niet dat Pelosi geen afzettingsprocedure tegen Trump wil starten. En Pelosi zette de vier onlangs op hun plaats nadat ze tegen een voorstel hadden gestemd om 4 miljard dollar uit te trekken voor humanitaire maatregelen aan de grens met Mexico.

‘Ondanks hun publieke weet-ik-veel en hun Twitter-wereld hebben ze hier geen achterban’, zei Pelosi tegen The New York Times. ‘Ze zijn met vier en dat is ook hoeveel stemmen ze verzamelden.’

Trump kan met de verkiezingen van 2020 in zicht de hele democratische partij wegzetten als linksradicaal en socialistisch.

Trumps racistische woordenvuur veranderde alles. Dinsdag riep Pelosi de Democraten op zich achter ‘onze zusters’ te scharen. De resolutie, die Trump veroordeelde voor zijn ‘racistische opmerkingen die de angst en de haat voor nieuwe Amerikanen en gekleurde mensen legitimeren en versterken’, kreeg de steun van alle Democraten.

De eensgezindheid is koren op de molen van Trump. Met de verkiezingen van 2020 in zicht kan hij zo de hele partij wegzetten als linksradicaal en socialistisch in de hoop daarmee gematigde kiezers af te schrikken. ‘Die vrouwen zijn nu de belangrijkste, meest zichtbare Democratische Congresleden. De Democraten zijn getrouwd met hun bitterheid en haat’, tweette de president gisteren.