Rapport bevestigt seksuele intimidatie door gouverneur New York

Gouverneur Andrew Cuomo van New York is het onderwerp van een onderzoek over grensoverschrijdend gedrag tegen huidig en voormalig vrouwelijk personeel.

De gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, zit in slechte papieren, nu een officieel overheidsonderzoek bevestigt dat hij zich bezondigde aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Andrew Cuomo creëerde een toxische sfeer op het werk door huidig en voormalig vrouwelijk personeel van de staat New York lastig te vallen. Daarmee overtrad hij zowel de federale wet als die van zijn eigen staat. Dat concludeert Letitia James, de procureur-generaal van de staat New York, in een rapport van 165 pagina's na maandenlang onderzoek gebaseerd op 179 gesprekken met vrouwen die Cuomo en zijn entourage van seksueel wangedrag betichten.

Ongepaste toespelingen

Het onderzoek kwam er nadat verschillende vrouwen begin dit jaar naar buiten kwamen met hun verhaal over wangedrag door de gouverneur. Daarbij was sprake van ongepaste en seksueel getinte toespelingen en ook fysieke aanraking zonder hun toestemming. Andrew Cuomo is altijd blijven ontkennen dat hij vrouwen ongepast zou hebben aangeraakt. Wel heeft hij zich verontschuldigd mochten vrouwen zich in hun contact met hem gekwetst of beledigd hebben gevoeld.

Het eindrapport van de procureur-generaal laat er nu geen twijfel over bestaan. 'Cuomo maakte van het gouverneurshuis een toxische werkplek vol pestgedrag, intimidatie en angst', aldus Joon Kim. Hij voerde het onderzoek samen met Anne Clark - een gespecialiseerde advocate in arbeids- en discriminatierecht - op vraag van Letitia James.

Cuomo maakte van het gouverneurshuis een toxische werkplek vol pestgedrag, intimidatie en angst. Joon Kim Advocaat Cleary Gotlieb Steen & Hamilton

Joon Kim is niet de minste. Hij is advocaat bij het grote kantoor Cleary Gotlieb Steen & Hamilton maar vooral een gewezen openbaar aanklager in het prestigieuze zuidelijke district van New York. Dat heeft door zijn middelen, historiek, bevoegdheid over de wijk Manhattan en het financiële district Manhattan en aanwezigheid van een kantoor van de federale politiedienst FBI een reputatie van bijzonder agressieve (witteboord)criminelenjager.

James en Clark waren aangeduid door James nadat Cuomo het dossier onder druk van partijgenoten bij de Democraten naar haar doorspeelde voor een onafhankelijk onderzoek. Onder Democraten klonk de roep vanaf het voorjaar steeds luider om het aftreden van Cuomo.

Twee nieuwe getuigenissen

De conclusies van het onderzoek zullen ongetwijfeld de druk op hem opnieuw verhogen. Niet alleen zijn uit het onderzoek twee nieuwe getuigenissen gekomen van vrouwen die tot nu nog niet bekend waren. Bovendien concludeert het rapport dat medewerkers van Cuomo privé-informatie van de betrokken vrouwen deelden om hen in diskrediet te brengen.

Cuomo is ruim 10 jaar gouverneur. Voorlopig is nog altijd het plan om zich volgend jaar bij verkiezingen kandidaat te stellen voor een vierde termijn. Vanuit het kamp-Cuomo wordt dan ook gefluisterd dat James het onderzoek gebruikte als wipplank om zelf een gooi te doen naar de job van gouverneur van New York. Ondanks de stroom aantijgingen heeft Cuomo in de pop polls nog altijd de steun van de helft van de New Yorkers.

Van hero naar zero in coronacrisis