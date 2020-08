Rassenrellen zetten strijd om swing state Wisconsin op scherp

Zwarte relschoppers in Wisconsin zijn razend omdat de politie nog maar eens een zwarte man heeft neergeschoten. President Donald Trump ziet een cruciaal puzzelstukje voor zijn herverkiezing door zijn vingers glippen.

Kenosha, een stad van 100.000 inwoners in de Amerikaanse staat Wisconsin, staat in brand. Voor de tweede nacht op rij braken dinsdag grote protesten uit nadat de politie zondag een zwarte man in de rug had geschoten. Wat overdag begon als een vredevolle protestmars, draaide uit op een nacht vol rellen en plunderingen. Onder meer een matrassenwinkel, een Mexicaans restaurant en een kerk gingen in vlammen op.

De Democratische gouverneur Tony Evers schakelde de Nationale Garde in om erger te voorkomen. Tegelijk veroordeelde hij het politiegeweld en zei hij de politie te willen hervormen. 'We moeten onze empathie tonen. We moeten het trauma, de angst en de uitputting van zwarten in onze staat en in ons land onder ogen zien.'

George Floyd

De relschoppers zijn razend om het jongste voorbeeld van excessief politiegeweld tegen Afro-Amerikanen, slechts enkele maanden na de dood van George Floyd. Die stierf eind mei nadat een politieagent hem minuten onder zijn knie gekneld had.

Het slachtoffer van zondag, de 29-jarige Jacob Blake, kreeg meerdere schoten in zijn rug, terwijl zijn zoontjes toekeken vanuit zijn auto. Hij raakte zwaargewond en zou verlamd zijn. Blakes buurman maakte een kort maar schokkend filmpje van de feiten, dat in een mum van tijd rondging op sociale media en tot een nacht van rellen leidde. Intussen sloeg de onrust over naar Portland, Seattle en Minneapolis.

Cruciaal puzzelstukje

Door het incident gaat de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in één klap weer over de Black Lives Matter-beweging. De staat Wisconsin, waarin Kenosha ligt, is een cruciaal stukje in de electorale puzzel van 3 november. In 2016 wist Trump de strijdstaat met slechts 23.000 stemmen van de Democraten af te snoepen. Als hij aan de macht wil blijven, moet hij dat huzarenstukje herhalen en ook de strijdstaten Michigan en Pennsylvania binnenrijven.

De zwarte bevolking die nu massaal op straat komt, kan de doorslaggevende factor zijn. Trumps overwinning in 2016 was voor een deel te danken aan de zwarte stedelingen die niet kwamen opdagen voor Hillary Clinton. Zijn vijandige respons op de Black Lives Matter-beweging en zijn lamentabele aanpak van de coronapandemie, die de zwarte Amerikanen buitenproportioneel hard trof, lijkt die kiezers nu toch naar de stembus te drijven.

Triest en kwaad

Ook de blanke bevolking van Wisconsin, goed voor meer dan 80 procent van de inwoners, kan Trumps aanpak van de coronapandemie en de Black Lives Matter-beweging steeds minder smaken, wijzen peilingen uit. Bovendien is het enthousiasme bij de dorpelingen op het platteland, die in 2016 massaal voor de Republikein kozen, bekoeld. Zij voelen zich al lang vergeten door de politiek en zien na vier jaar Trump weinig beterschap.

Dit land wordt nog maar eens triest en kwaad wakker omdat een zwarte Amerikaan het slachtoffer is van buitensporig geweld. Joe Biden Democratische presidentskandidaat