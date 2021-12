Recht op abortus onder vuur in VS

Het hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten buigt zich deze week over het recht op abortus. Voorstanders vrezen dat de conservatieve rechters de vooruitstrevende wetgeving vernietigen.

Het Amerikaanse hooggerechtshof, waar conservatieve rechters in de meerderheid zijn, buigt zich deze week over een abortuszaak die als de belangrijkste van de voorbije vijftig jaar wordt gezien. De zaak Dobbs v. Jackson Women's Health Organisation kan het recht op abortus in meer dan 20 staten op losse schroeven zetten.

Sinds het arrest Roe v. Wade uit 1973 hebben vrouwen in alle Amerikaanse staten het recht om een abortus uit te voeren tot de foetus levensvatbaar is. Destijds was dat tot 28 weken zwangerschap, maar door de medische vooruitgang ligt de grens nu op zo'n 23 weken. De VS hebben daarmee een van de meest liberale abortuswetgevingen ter wereld. In ons land kan je een abortus laten uitvoeren tot 12 weken zwangerschap.

Nu het hooggerechtshof door toedoen van voormalig president Donald Trump een meerderheid van conservatieve rechters heeft, zien sommige Republikeinen dat als een kans om Roe v. Wade naar de geschiedenisboeken te verwijzen. Trump stelde drie conservatieve rechters aan, waardoor ze nu met zes zijn, tegenover drie 'liberale' rechters. Vooral de vervanging van de abortusvoorvechtster Ruth Bader Ginsburg door de oerchristelijke Amy Coney Barret geldt als een gamechanger.

Uitspraak in juni

Meerdere staten proberen met strengere abortuswetten het hooggerechtshof te halen en Roe v. Wade onder druk te zetten. In de zaak die voorligt, neemt de staat Mississippi het op tegen de laatste abortuskliniek in de staat. Die pikt het niet dat Mississippi een wet heeft aangenomen waardoor abortus nog maar mogelijk is tot 15 weken zwangerschap. Ze kreeg in de lagere gerechtshoven gelijk.

Vooral armere vrouwen, die geen geld hebben om naar andere staten te reizen om daar een abortus te laten uitvoeren, zullen lijden onder de beperking van het recht op abortus.

De voorbije dagen vonden debatten plaats, maar een uitspraak is maar voor juni of juli. Verwacht wordt dat de rechters zullen beslissen om de wet uit Mississippi te behouden. De vraag is of ze daarnaast Roe v. Wade zullen overrulen, wat grote gevolgen zal hebben. In meer dan 20 staten liggen plannen klaar om in dat geval abortus te bannen. Vooral armere vrouwen, die geen geld hebben om naar andere staten te reizen om daar een abortus te laten uitvoeren, zullen daaronder lijden. Voor hen blijven dan alleen illegale opties open.