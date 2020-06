Rechter oordeelt dat kritisch boek over Trump mag verschijnen

John Bolton, de voormalige adviseur voor nationale veiligheid onder Donald Trump, mag zijn boek dat erg kritisch is voor de Amerikaanse president dinsdag uitbrengen. Dat besliste een rechtbank in Washington zaterdag.

Het Witte Huis had geprobeerd om de publicatie van het boek te verhinderen, maar dat is dus mislukt. Volgens de rechtbank kon de publicatie geen 'onherstelbare schade' aanrichten.

Het boek - 'The Room Where It Happened' - deed al heel wat stof opwaaien, omdat Bolton zich erg kritisch uitlaat over de president. Uit reeds vrijgegeven passages blijkt dat Bolton Trump beschrijft als 'een politicus die weinig kaas heeft gegeten van buitenlands beleid' en 'zijn eigenbelang boven dat van het land plaatst'. Zo zou Trump toenadering gezocht hebben tot de Chinese president Xi Jinping om hem te helpen herverkozen te worden in november.