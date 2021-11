Rechter verwerpt Trumps verzoek om inzage 'Capitool-documenten' te blokkeren

Het verzoek van de Amerikaanse ex-president Donald Trump om de vrijgave van de 'Capitool-documenten' te blokkeren is verworpen door de rechter. De commissie die de bestorming in het Capitool onderzoekt, mag de documenten nu inkijken.

Het Witte Huis heeft heel wat informatie die de commissie van het Huis van Afgevaardigden kan helpen in haar onderzoek naar de bestorming van het Capitool van 6 januari.

Het gaat om telefoondata, notities en vertrouwelijke gesprekken tussen medewerkers die zijn opgeslagen in het Nationaal Archief van de Verenigde Staten.

Maar volgens voormalig Amerikaans president Donald Trump gaat het om overheidsdocumenten die onder het 'executive privilege' vallen. Die regel geeft een president het recht in alle vrijheid te overleggen met adviseurs, zonder te moeten vrezen dat die gesprekken worden gelekt. Via gerechtelijke weg probeerde Trump te voorkomen dat de parlementsleden er de hand op leggen.

Een van de vragen die de onderzoekscommissie wil beantwoorden, is de verantwoordelijkheid van Trump in het aanzetten en oppoken van de opstand.

Presidenten zijn geen koningen, en de aanklager is geen president.

Dinsdag oordeelde de federale rechter dat Biden het 'presidentiƫle privilege' kan laten opheffen. 'Uiteindelijk is dit een conflict tussen de huidige en voormalige president', schreef rechter Tanya Chutkan in het vonnis. 'Presidenten zijn geen koningen, en de aanklager is geen president.'