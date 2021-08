Rechterhand van omstreden gouverneur van New York stapt op

Het ontslag van Melissa DeRosa, lang een vurige verdediger van Andrew Cuomo, is een klap voor de Democratische gouverneur van New York die het onderwerp uitmaakt van een strafrechterlijk onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Als secretaresse en rechterhand van Cuomo gold DeRosa jarenlang als zijn grootste verdediger en vertrouwelinge. Haar rol is ook zelf niet onbesproken. In een verklaring op Twitter zegt ze dat de voorbije twee jaar ‘emotioneel en mentaal zwaar’ zijn geweest. ‘Ik ben eeuwig dankbaar dat ik de kans heb gekregen met zulke getalenteerde en toegewijde collega's samen te werken, ten dienste van onze staat.’

De naam van DeRosa duikt ettelijke keren op in het 165 pagina's lange rapport van Letitia James, de procureur-generaal van de staat New York. Het is gebaseerd op 179 gesprekken met vrouwen die Cuomo en zijn entourage van seksueel wangedrag beschuldigen.