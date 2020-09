Recordbranden in Californië

2020 is weer een recordjaar voor bosbranden in de Amerikaanse staat Californië.

Dit jaar legden bosbranden in Californië al ruim 8.800 km² in de as, een oppervlakte ongeveer zo groot als de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen samen. Daarmee is nu al het record van 2018 gebroken, het tot dit jaar zwaarste brandseizoen sinds het Californische departement voor bos- en brandbescherming Cal Fire is beginnen te meten in 1987.

Cal Fire registreerde de afgelopen drie weken 12.000 blikseminslagen die meer dan 20 brandhaarden hebben veroorzaakt. Maar ook extreme temperaturen, droge weersomstandigheden en felle winden voeden de vuurzeeën.

En, niet te vergeten, de mens. Op dit moment woedt een haard die is ontstaan op een tuinfeest door een toestel dat roze of blauwe rook verspreidt om het geslacht van een kind aan te kondigen. Op dinsdag lag al 28 km² in de as, een gebied iets kleiner dan de stad Brussel.

Tijdens een gemiddeld brandseizoen gaat zo'n 1.200 km² in vlammen op. Nu is het al ruim het zevenvoud, en het seizoen is nog niet voorbij. De piek ligt tussen juli en november, met september en oktober als de maanden met de meeste branden.