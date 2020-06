Reddit en Twitch bannen haatdragende Trump-aanhangers

Eerder deze maand besloot het bedrijf werk te maken van betere richtlijnen over toegelaten content. Naast het kanaal van Trump-aanhangers worden zo’n 2.000 groepen gebannen. Ook het extreemlinkse kanaal r/ChapoTrapHouse is offline.

Twitch

Ook Twitch, het livestreamingplatform van Amazon, heeft Trumps kanaal tijdelijk verbannen omwille van haatdragende taal. ‘Haatdragend gedrag is niet toegelaten op Twitch. In lijn met ons beleid is het kanaal van president Trump tijdelijk geschorst door een aantal commentaren tijdens de stream. De aanstootgevende inhoud is verwijderd’, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Het gaat onder andere over een filmpje van een rally uit 2016 waarbij de president zei dat Mexico verkrachters stuurde naar de VS.