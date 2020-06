Republikein Colin Powell schaart zich achter Biden

De Amerikaanse ex-minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell stemt bij de presidentsverkiezingen in november op de Democraat Joe Biden. Hij is de eerste prominente Republikein die zich niet achter Donald Trump schaart.

De Amerikaanse president Donald Trump laat vrijwel niemand onberoerd. De uitspraak 'You love him or you hate him' is voor velen op hem van toepassing. Dat heeft Trumps reactie op het raciale protest de afgelopen dagen nog eens bewezen.

Zijn traditionele achterban klonk zijn 'law and order'-retoriek als muziek in de oren. In legerkringen rees dan weer verzet tegen het pleidooi van de president om het leger de straat op te sturen om een eind te maken aan gewelddadige protesten.

Verontwaardiging

Ook politici staken hun verontwaardiging de afgelopen dagen niet onder stoelen of banken. Democratisch presidentskandidaat Joe Biden beschuldigde zijn Republikeinse rivaal in de race om het Witte Huis ervan de 'vlammen van haat aan te wakkeren'. Trumps gewezen minister van Defensie Jim Mattis verweet hem 'een gebrek aan volwassen leiderschap'.

Bij parlementsleden van Trumps partij was vorige week eveneens sprake van ongemakkelijk geschuifel door Trumps optreden tijdens de rassenrellen. Maar slechts weinigen durfden het aan de Republikeinse presidentskandidaat in het openbaar af te vallen.

Dat doet de voormalige Republikeinse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell zondag wel. 'Ons land heeft een grondwet die we moeten naleven. Maar de president is helemaal weggedreven van de constitutie', klonk het in een gesprek met de nieuwszender CNN.

Gevaar

De gewezen viersterrengeneraal, die twee presidenten Bush diende, vindt Trump 'nutteloos' en zegt dat die sinds zijn aantreden alleen maar erger is geworden. 'Deze president liegt en komt ermee weg. Hij is een gevaar voor onze democratie, gevaarlijk voor ons land', stelt de ex-minister met Afro-Amerikaanse roots.

Hij oordeelt dat Trump niet verbindend optreedt in de protesten die zijn ontstaan na het politiegeweld in Minneapolis, dat de zwarte George Floyd het leven kostte. Volgens hem leidt Trumps optreden juist tot grote verdeeldheid. 'Dit enorme protest laat zien dat het land het door begint te krijgen en dat we het niet meer pikken.' Met zijn beleid wekt Trump volgens Powell enkel 'minachting' op in het buitenland.

De inmiddels 83-jarige ex-minister maakt er dan ook geen geheim van dat hij bij de presidentsverkiezingen in november niet voor zijn partijgenoot maar voor diens Democratische uitdager Trump zal stemmen. Hij is de eerste prominente Republikein die in het openbaar zegt zich niet achter Trump te scharen.

Obama en Clinton

Het is niet de eerste keer dat Powell een Democratische kandidaat steunt en geen Republikein. Zo sprak hij in 2008 en in 2012 zijn steun uit aan Barack Obama, die beide keren won. In 2008 ging dat ten koste van de Republikeinse kandidaat John McCain, vier jaar later van Mitt Romney. In 2016 schaarde Powell zich achter Democraat Hillary Clinton en niet achter Donald Trump.