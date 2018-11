Republikeinen behouden Senaat, Democraten veroveren Huis

President Donald Trump toonde zich tevreden met het resultaat. 'Geweldig succes', klonk het op Twitter.

De Amerikanen trokken dinsdag naar de stembus voor tussentijdse verkiezingen. Ze konden niet alleen 435 afgevaardigden voor het Huis kiezen maar kregen ook de kans 35 van de 100 senaatszitjes te vernieuwen.

Naar de electorale race was met veel belangstelling uitgekeken. Want president Donald Trump maakte er een referendum van over zijn beleid van de afgelopen twee jaar.

Voor de vastgoedmiljardair stond dan ook heel wat op het spel. Als zijn Republikeinse partij de meerderheid in het Congres zou verliezen, zou hij het een pak lastiger krijgen om zijn agenda uit te voeren tijdens de laatste twee jaar van zijn huidige mandaat.

Zelf op campagnepad

Omdat de inzet van de verkiezingen zo groot was, trok Trump de afgelopen weken zelf het campagnepad op. In zijn gekende polariserende stijl poogde hij de Republikeinse meerderheid in het Congres veilig te stellen.

Schermvullende weergave Bernie Sanders slaagde erin zijn senaatzitje te behouden. ©REUTERS

Volgens de eerste resultaten van de tussentijdse verkiezingen is de president deels in dat opzet geslaagd. De Republikeinen behouden de meerderheid in de Senaat maar de Democraten lijken wel op weg om de controle over het Huis van Afgevaardigden kwijt te spelen.

Dat de Republikeinen de Senaat in handen houden, is geen verrassing. Zij hadden 'slechts' 9 zetels te verdedigen, terwijl de Democraten 26 zitjes moesten zien te behouden. Tien daarvan in staten die bij de presidentsrace in 2016 voor Trump stemden.

Indiana verloren

De strijd om de Senaat kantelde al vrij vroeg in het voordeel van de Republikeinen. Al kort na de sluiting van de eerste stembureaus rond middernacht Belgische tijd, bleek dat de Democraten hun zetel in Indiana kwijtspeelden. In de loop van de nacht gingen ook North Dakota en Missouri verloren. In Texas versloeg ex-presidentskandidaat Ted Cruz de Democraat Beto O'Rourke.

Hoe ruim de Republikeinse meerderheid in de Senaat wordt, is nog niet duidelijk. Races in staten als Florida en Arizona zijn op dit moment nog 'too close to call. Maar wellicht versterkt de GOP zijn greep op de Senaat.

De afgelopen twee jaar telde die kamer van het Congres 51 Republikeinse senatoren; 47 anderen hadden een Democratische partijkaart terwijl ook twee onafhankelijken in het halfrond zetelden. Onder hen Bernie Sanders uit Vermont. De 77-jarige ex-presidentskandidaat behield zijn zitje.

Democraten in Huis

De slag om het Huis lijkt in het nadeel uit te draaien van de partij van Trump. Op basis van gedeeltelijke resultaten voorspellen Amerikaanse media dat de Democraten op weg zijn naar een meerderheid. Maar het verlies voor de Republikeinen valt mogelijk kleiner uit dan voorspeld was.

'De Amerikanen hebben duidelijk genoeg van de verdeeldheid in de maatschappij. De Democraten gaan werken aan oplossingen die ons verenigen', stelde Nancy Pelosi, de fractieleider van de Democraten in het Huis.

Schermvullende weergave De Republikein Ron DeSantis won de strijd om het gouverneurschap van Florida. Hij is een hevige aanhanger van Trump. ©REUTERS

De Democraten sturen begin volgend jaar enkele opvallende figuren naar het Capitool. De 29-jarige Alexandria Ocasio-Cortez uit New York wordt het jongste vrouwelijke lid van het Huis. Rashida Tlaib en Ilhan Omar, een politica met Somalische roots die opgroeide in een Keniaans vluchtelingenkamp, worden de eerste moslima's in het Huis.

De broer van Trumps vicepresident Mike Pence maakt begin volgend jaar ook zijn opwachting in Washington. Greg Pence sleepte in de staat Indiana een zetel in het Huis in de wacht.

Gouverneursraces

Behalve naar de samenstelling van het Congres was het uitkijken naar 36 gouverneursraces. In Florida dolf de Democraat Andrew Gillum het onderspit tegen zijn Republikeinse rivaal Ron DeSantis, een vurige verdediger van het beleid van Trump.

De Democraten leveren de volgende jaren wel de gouverneur in het dieprode Kansas. Laura Kelly haalde het van Kris Korbach, een hardliner op het vlak van migratie. Colorado krijgt met Jared Polis de eerste openlijke homoseksuele gouverneur.

Trump tevreden

Hoewel de Republikeinen de controle over het Huis lijken kwijt te spelen, toonde Trump zich woensdagmorgen Belgische tijd tevreden met het resultaat van de 'midterms'. 'Geweldig succes deze avond. Bedankt iedereen!', klonk het op Twitter.

Dat de president verheugd reageert op de uitkomst van de electorale race, is geen verrassing. Hij had wellicht rekening gehouden met een zwaarder verlies in het Huis. Daarnaast is de kans niet onbestaande dat de Republikeinen hun greep op de Senaat versterken.