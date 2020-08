'Republikeinen kunnen alleen verliezen bij vervalste verkiezingen'

Amerikaans president Donald Trump heeft de toon meteen gezet bij de start van de Republikeinse conventie. 'De enige manier waarop de Democraten ons de verkiezing kunnen afpakken, is door vervalste verkiezingen', zei hij.

De komende dagen wordt in Charlotte in de staat North Carolina de conventie van de Republikeinen gehouden. Daar werd Trump zoals verwacht officieel genomineerd als de Republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 3 november. Ook vicepresident Mike Pence is genomineerd om zichzelf op te volgen.

Ons land kan in een verschrikkelijke, verschrikkelijke richting gaan, of in supergoede richting. Donald Trump Amerikaans president

Trump is ondanks de coronapandemie ook zelf aanwezig op de conventie. In een speech zei hij dat de Democraten de verkiezing van de Republikeinen proberen te ontfutselen. 'De enige manier waarop zij ons de verkiezing kunnen afpakken is een vervalste verkiezing', zei Trump. 'Wij gaan deze verkiezing winnen.'

Volgens de president gaat het om de belangrijkste verkiezingen in de geschiedenis van het land. 'Ons land kan in een verschrikkelijke, verschrikkelijke richting gaan, of in supergoede richting', klonk het. Hij zette zich ook af tegen stemmen per brief, wat volgens hem zou leiden tot fraude. Ook beklemtoonde hij dat hij in zijn legislatuur 'meer heeft bereikt dan eender welke president uit de geschiedenis' van de Verenigde Staten.

Sociale onrust

De conventie vindt plaats tijdens een turbulente periode. Op sociale media gaat een filmpje viraal van een zwarte man die in de rug wordt doodgeschoten door agenten. Dat is olie op het vuur voor de Black Lives Matter-protesten. Ook de coronacrisis, die de VS zwaar getroffen heeft, leidt tot almaar meer ongenoegen bij de bevolking.