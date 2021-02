Republikeinen scharen zich achter QAnon-stokebrand

De omstreden Marjorie Taylor Greene mag blijven zitten in enkele commissies van het Huis van Afgevaardigden. Tegelijk behoudt ook Trump-critica Liz Cheney haar Republikeinse macht.

In de steeds bitsere strijd om de ziel van de Republikeinse partij na het vertrek van president Donald Trump heeft de fractie in het Huis van Afgevaardigden woensdagnacht een salomonsoordeel geveld. Het extreemrechtse lid Marjorie Taylor Greene, een uitgesproken trumpiaanse loyaliste, mag blijven zitten in enkele commissies. Liz Cheney, die voor de impeachment van Trump stemde na de bestorming van het Capitool, mag aanblijven als voorzitster van de Republikeinse conferentie.

De uitspraken van Marjorie Taylor Greene over schietpartijen in scholen, politiek geweld en antisemitische complottheorieën vertegenwoordigden niet de waarden van de Republikeinse conferentie in het Huis. Kevin McCarthy Republikeins minderheidsleider in Huis van Afgevaardigden

Greene is uiterst omstreden sinds ze in november verkozen werd als afgevaardigde van een diep-conservatief district in de zuidelijke staat Georgia. Ze hangt openlijk de QAnon-complottheorie aan, die stelt dat alleen Trump de Verenigde Staten kan redden van een satanische liberale samenzwering. Ze blijft volhouden dat Democratisch president Joe Biden met fraude Trump verslagen heeft. En op sociale media omschreef ze de voorbije jaren geregeld dodelijke schietpartijen in scholen als een verzinsel, bedreigde ze Democraten met de dood en spuide ze antisemitische en racistische commentaren.

Kanker

De Democraten, die een nipte meerderheid hebben in het Huis, verhoogden de jongste dagen de druk op Republikeins leider Kevin McCarthy om Greene te ontslaan als lid van de parlementscommissies Begroting en Onderwijs. 'De uitspraken die Marjorie Taylor Greene uitte en steunde over schietpartijen in scholen, politiek geweld en antisemitische complottheorieën vertegenwoordigden niet de waarden van de Republikeinse conferentie in het Huis', liet McCarthy woensdag weten. Maar hij weigerde haar aan de kant te schuiven als commissielid. Vermoedelijk doen de Democraten dat donderdag zelf.

Schermvullende weergave Liz Cheney. ©REUTERS

Na een tumultueuze vergadering stemden 145 van de 211 Republikeinse afgevaardigden ook om Cheney te behouden als hun de facto nummer drie. De afgevaardigde uit Wyoming is de dochter van Dick Cheney, de zeer machtige vicepresident onder George Bush junior die na de aanslagen van 9/11 de neoconservatieve architect was van de oorlogen in Afghanistan en Irak.

Cheney belichaamt het gewezen partij-establishment, dat na Trump wil terugkeren naar de klassieke Republikeinse waarden. Een van haar medestanders is Mitch McConnell, de leider van de senaatsfractie, die Greene deze week nog omschreef als 'een kanker' in de partij. Hun pogingen de Republikeinen te zuiveren van het trumpiaanse populisme lijken een verloren strijd.

Afzetting

Alleen al uit angst zijn 74 miljoen kiezers te schofferen blijft het gros van de Congresleden hun oud-president - althans publiekelijk - steunen. Behalve Cheney stemden maar negen andere Republikeinse afgevaardigden voor de afzetting van Trump nadat hij zijn volgelingen had opgeroepen het parlement te bestormen. In de Senaat steunen maar 5 van de 50 Republikeinen de afzettingsprocedure, die volgende week begint. De immer machiavellistische McConnell is niet een van hen.