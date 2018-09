Republikeinen scharen zich achter omstreden kandidaat-opperrechter

Partijgenoten van president Donald Trump in de Senaatscommissie Justitie zullen de benoeming van Brett Kavanaugh, die beticht wordt van seksueel wangedrag, goedkeuren.

Om 19.30 uur Belgische tijd stemt de Amerikaanse Senaatscommissie Justitie over de benoeming van Brett Kavanaugh, die voorgedragen is door Republikeins president Donald Trump, als negende lid van het Hooggerechtshof. Nu al is duidelijk dat de elf Republikeinse leden het licht op groen zullen zetten, terwijl de tien Democraten in de commissie tegen zullen stemmen.

De stemming volgt op de hoogst uitzonderlijke hoorzitting donderdagavond, waar Christine Blasey Ford, een professor psychologie, onder ede herhaalde dat Kavanaugh haar probeerde aan te randen toen ze begin jaren 80 minderjarige studenten waren. Twee andere vrouwen hebben soortgelijke aantijgingen geuit.

In een uiterst combattieve reactie ontkende Kavanaugh tijdens de hoorzitting elke schuld en sprak hij over 'een nationale schande', aangericht door de Democratische oppositie die zijn benoeming wil tegenhouden.

FBI-onderzoek

51 zetels De voltallige Senaat stemt dinsdag over Kavanaugh. De Republikeinen hebben er slechts een flinterdunne meerderheid van 51 op honderd zetels.

Om alle twijfel uit de lucht te halen, willen de Democraten dat de stemming uitgesteld wordt en dat de federale politiedienst FBI eerst een onderzoek voert. Ook de Vereniging van Amerikaanse advocaten riep daar vrijdag toe op. De Republikeinen weigeren dat echter.

Vrijdag was het wel uitkijken naar wat Jeff Flake zou doen, het enige Republikeinse lid van de Senaatscommissie dat twijfelde aan Kavanaugh. Hij liet echter weten geen bezwaren meer te hebben met Kavanaughs benoeming zodat de stemming in de Senaatscommissie in het voordeel van Kavanaugh zal uitdraaien.

Flinterdunne meerderheid

De focus verschuift nu naar twee andere gematigde Republikeinse senatrices, Lisa Murkowski en Susan Collins, die evenzeer bedenkingen hebben geuit. Dinsdag zullen zij, samen met de voltallige Senaat, stemmen over Kavanaugh. De Republikeinen hebben er slechts een flinterdunne meerderheid van 51 op honderd zetels.

Anderzijds staan ook enkele Democratische senatoren onder zware druk om alsnog in te stemmen met Kavanaugh, omdat ze bij de parlementsverkiezingen van 6 november herverkozen willen worden in staten die in 2016 overweldigend voor Trump stemden. Als de Senaatsstemming onbeslist op 50-50 zou eindigen, geeft de stem van vicepresident en Senaatsvoorzitter Mike Pence de doorslag.

Kavanaughs benoemingsprocedure illustreert hoe giftig en gepolariseerd de partijpolitiek in Washington geworden is.

Giftig

Kavanaughs benoemingsprocedure illustreert hoe giftig en gepolariseerd de partijpolitiek in Washington geworden is. Zeker met de parlementsverkiezingen voor de deur, waar de Democraten de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat willen overnemen om vervolgens de agenda van president Trump te dwarsbomen.