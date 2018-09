Republikeinen steeds meer geklemd tussen faustiaans pact met en verzet tegen Trump

De Amerikaanse president Donald Trump ‘handelt op een manier die schadelijk is voor de gezondheid van onze republiek (...) De kern van het probleem is zijn amoraliteit (...) Zijn impulsen zijn ondemocratisch (...) Zijn stijl is onbezonnen, conflictueus, kleinzielig en inefficiënt.’

Die genadeloze analyse komt niet van een Democratisch politicus of een links pamflettist, maar van ‘een hoge functionaris in de regering-Trump’ zelf, van wie The New York Times woensdagnacht hoogst uitzonderlijk anoniem een opiniestuk publiceerde.

Extra explosief is de stelling van de auteur dat hij of zij ‘en vele andere topmedewerkers’ een ‘verzetsbeweging’ vormen. Dat ze ‘ijverig bezig zijn delen van Trumps agenda en zijn ergste neigingen te dwarsbomen’. En zelfs dat ‘er in zijn kabinet snel gefluisterd werd het 25ste amendement in te roepen om de president af te zetten. Maar niemand wilde een constitutionele crisis inleiden. Dus doen we wat we kunnen om de overheid in de juiste richting te sturen tot het - op welke manier ook - voorbij is.’

De brandbrief deed politiek Washington ontploffen. Theorieën over de identiteit van de klokkenluider waren legio. Sommigen meenden zelfs de stijl van vicepresident Mike Pence te herkennen. Trump zelf tweette in kapitalen over ‘verraad’, zijn woordvoerster laakte de ‘lafaard’. Maar vooral illustreert het artikel hoezeer het Witte Huis, na 20 hyperpolariserende maanden van trumpiaans ultranationalisme, stilaan in ‘een zenuwinzinking’ verkeert.

Dat schrijft de vermaarde onderzoeksjournalist Bob Woodward, die destijds het Watergateschandaal aan het licht bracht, in zijn nieuwste boek. In passages die dinsdag vrijgegeven werden, had ook Woodward het over ‘een administratieve staatsgreep’. Topadviseurs en ministers die Trumps bevelen weigeren op te volgen. Of zelfs al te omstreden beleidsplannen van zijn bureau verwijderen in de hoop dat hij ze vergeet te ondertekenen. Wat nog schijnt te lukken ook. Kabinetschef John Kelly omschreef Trump naar verluidt als ‘een idioot’, terwijl minister van Defensie James Mattis hem ‘het gedrag en de kennis van een lagereschoolstudent’ toedichtte. En toch.

Faustiaans

Die interne kritiek blijft vooral anoniem gespuid worden, zeldzaam zijn de Republikeinen die openlijk hun leider afvallen. Een van de uitzonderingen, senator Jeff Flake, sprak vorig jaar al over het ‘faustiaanse pact’ dat zijn partijgenoten gesloten hebben met Trump. Ja, zijn raciale retoriek is er vaak over. En neen, handelsoorlogen streven de mercantiele Republikeinen doorgaans niet na. Maar even vaak is Trump een nuttige clown die hun dada’s wel gerealiseerd krijgt.

Zo verwijst de anonieme opinieschrijver in The New York Times zelf naar de ‘deregulering, de historische belastingverlaging en het meer robuuste leger’. Deze week begon ook de hoorzitting van Brett Kavanaugh, die na Neil Gorsuch al Trumps tweede uiterst conservatieve benoeming in het Hooggerechtshof wordt. En de vrije wapendracht, ook die is veilig met Trump.

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 6 november blijkt bovendien dat Trump de partij evenzeer naar zijn evenbeeld boetseert. Een recordaantal van 48 Republikeinen - veelal gematigde conservatieven of critici zoals Flake - die zich straks niet meer verkiesbaar stellen, werden tijdens de ‘primaries’ vervangen door kandidaten die luidkeels Trumps visie op migratie en handel uitdragen. Die de mainstreammedia ook ‘vijanden van het volk’ noemen, en het onderzoek naar mogelijke samenzwering met Rusland bestempelen als ‘een heksenjacht’.