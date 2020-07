Republikeins establishment distantieert zich van Trump

Topadviseurs van de gewezen Amerikaanse president George W. Bush keren hun Republikeinse partijgenoot Donald Trump de rug toe en voeren campagne voor de Democraat Joe Biden. 'Principes zijn belangrijker dan politiek.'

'De voorbije vier jaar hebben we met grote bezorgdheid toegekeken hoe de partij waarvan we houden, verworden is tot een persoonlijkheidscultus die nog amper iets te maken heeft met de partij van Lincoln en Reagan.' Naar eigen zeggen 'honderden' gewezen topmedewerkers, ministers en donoren van de Republikeinse ex-president George W. Bush hebben zich openlijk gedistantieerd van partijgenoot Donald Trump, de huidige Amerikaanse president. Ze lanceerden woensdag officieel een SuperPAC, een politiek comité dat ongelimiteerd fondsen kan werven, om campagne te voeren voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden.

'We weten wat normaal is en wat abnormaal is. En wat we nu zien, is hoogst abnormaal. President Trump is een gevaar', stelt '43 Alumni for Biden', waarbij het cijfer verwijst naar de 43ste Amerikaanse president George W. Bush junior. 'In november plaatsen we het land boven de partij. We geloven dat de regering-Biden de rechtsstaat zal naleven en de waardigheid en de integriteit in het Witte Huis zal herstellen.'

Verliezen

Dat de Bush-clan geen fan van Trump is, is al lang bekend. Broer Jeb werd in 2016 genadeloos afgeserveerd in Trumps opmars naar de Republikeinse presidentsnominatie. De dissidente alumni worden ook nu weggezet als 'het moeras van Washington' dat de politieke outsider Trump nooit heeft kunnen verkroppen. Toch lijkt de interne kritiek stilaan verder te reiken dan het misnoegde, oude partij-establishment.

Trump is aan het verliezen. En als hij niet van koers verandert, zowel inhoudelijk als in de manier waarop hij het Amerikaanse volk benadert, zal hij ook verliezen. Chris Christie Gewezen Republikeinse gouverneur

Vier maanden voor de presidentsverkiezingen groeit de angst over Trumps kansen op een tweede termijn. Zowat alle peilingen dichten Biden een dubbelcijferige voorsprong toe. Dat doet steeds meer Republikeinen, die de jongste jaren gedwee Trumps partijkoers verdedigden, kritiek uiten, in een vaak opportunistische poging zich stilaan te positioneren voor een post-Trump-tijdperk.

'Hij is aan het verliezen', erkende Chris Christie dit weekend, de gewezen Republikeinse gouverneur van New Jersey en in 2016 een topfiguur in Trumps campagneteam. 'En als hij niet van koers verandert, zowel inhoudelijk als in de manier waarop hij het Amerikaanse volk benadert, zal hij ook verliezen.'

Dode soldaten

Al maanden wordt Trump een lakse aanpak van de coronacrisis verweten, die in het zuiden en westen van het land weer volop oplaait. De economische merites waarmee Trump dit najaar wilde uitpakken, zijn onderuitgehaald door de lockdownmaatregelen. En zijn weinig empathische aanvallen op de raciale protesten na de dood van George Floyd worden breed afgekeurd, ook door bedrijfsleiders waarmee Trump zich graag associeert.

Een opvallende criticaster is Liz Cheney, behalve de dochter van Bush' vicepresident Dick Cheney ook het op twee na machtigste Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden. Ze tweette de voorbije week dat 'echte mannen maskers dragen' - een sneer naar Trumps halsstarrige weigering de socialdistancingregels te promoten. Ook als buitenlandhavik spaart ze de roede niet, nu berichten circuleren dat het Witte Huis niets zou hebben gedaan met informatie dat Russische inlichtingendiensten in Afghanistan premies zetten op het hoofd van elke gedode Amerikaanse soldaat.

Ongeschikt

Tim Scott, de enige zwarte Republikein in de Senaat, noemde het dan weer 'onverdedigbaar' dat Trump een filmpje van een 'white supremacist' retweette. Lisa Murkowski, de Republikeinse senatrice uit Alaska, zei eerder al niet te weten of ze straks nog op Trump kan stemmen.

Biden zal jullie president worden omdat sommige mensen niet van me houden. Misschien. Donald Trump Amerikaans president

En dan zijn er nog de steeds luidere confidenties van Trumps ex-medewerkers. In een brandbrief verweet gewezen minister van Defensie Jim Mattis Trump 'misbruik van de uitvoerende macht' en een gebrek aan 'volwassen leiderschap'. 'Ongeschikt voor het presidentschap', was het oordeel van voormalig nationaalveiligheidsadviseur John Bolton, die een boek publiceerde waarin hij Trumps geflirt met autocratische presidenten als Xi Jinping (China), Vladimir Poetin (Rusland) en Recep Tayyip Erdogan (Turkije) aanklaagde en de facto de grond voor de gefaalde afzettingsprocedure steunde.

Opkomst cruciaal

Moet Trump zich echt zorgen maken? Vier maanden zijn een eeuwigheid in de politiek, en al helemaal in het hypergepolariseerde en overgemediatiseerde Amerikaanse electorale landschap. In de polls verliest Trump terrein, maar wie hem blijft steunen, is doorgaans veel enthousiaster dan wie belooft op Biden te stemmen. Flink wat jongeren, progressievelingen en Afro-Amerikanen zijn nog lang niet overtuigd dat een stem op Biden ook echt iets zal veranderen in de VS.

De opkomst wordt belangrijker dan ooit. Dat verklaart waarom Trump helemaal terugplooit op zijn trouwste volgelingen. Alleen, zijn ze nog met genoeg? In 2016 volstonden 46 procent van de kiezers en 3 miljoen stemmen minder dan Hillary Clinton om aan de macht te komen. Kan hij die macht behouden nu steeds meer onafhankelijke kiezers en gematigde Republikeinen twijfelen?