Republikeins senator waarschuwt voor electoraal 'bloedbad'

De negen minuten lange tirade van senator Ben Sasse tegen president Trump illustreert dat de Republikeinen twee weken vóór de verkiezingen al de messen bovenhalen.

Amerikaans president Donald Trump heeft de pandemie compleet verkeerd aangepakt, is een gatlikker van buitenlandse dictators, spendeert geld als een dronken matroos en mishandelt vrouwen. Neen, de tirade komt niet zoals gewoonlijk van een Democraat. Wel uit de eigen partij, van de Republikeinse senator Ben Sasse.

Sasse gaf in een telefonische conferentie met duizenden kiezers uit zijn conservatieve thuisstaat Nebraska negen minuten lang van jetje tegen de Republikeinse president. Dat leert een opname van de conferentie waar de conservatieve nieuwssite Washington Examiner de hand op kon leggen.

Sasse wordt in sommige conservatieve media al langer als 'RINO' (Republican in name only) omschreven, omdat Sasse één van de weinige resterende topfiguren in de Grand Old Party is die openlijk kritiek durft geven op Trump.

Tot dusver was de kritiek echter gematigd. Nu niet meer. 'Zoals veel Nebraskans vraag ik mij af waarom je zo kritisch bent voor onze president', vroeg een vrouw Sasse tijdens de conferentie.

Dat was voor de senator het signaal om alle diplomatisch taalgebruik overboord te kieperen.

'De discussie zal straks niet 'Ben Sasse, waarom was je zo kritisch voor Donald Trump' zijn. De discussie zal zijn 'Waarom hebben wij verdorie ooit gedacht dat het een goed idee was een door televisie geobsedeerde, narcistisch individu aan het Amerikaanse volk te verkopen?'

Sasse is snoeihard voor het 'zigzaggend' beleid rond de pandemie, die in de Verenigde Staten tot nog toe 217.000 mensenlevens eiste. 'Hij weigerde om het ernstig te nemen. Maandenlang was het voor hem een pr-oefening in de nieuwscyclus'.

Minstens even kritisch is Sasse voor de 'gatlilkkende' buitenlandpolitiek. Zeker wat China betreft. 'Kijk naar de manier waarop hij negeert hoe de Oeigoeren op dit ogenblik in Xinjiang letterlijk in concentratiekampen zitten'. Hij heeft ook niets gedaan om Hong Kong te helpen'.

Sasse, een conservatief in hart en nieren, vreest vooral voor de langetermijnimpact die Trump zal aanrichten door potentieel voor jaren jongeren en vrouwen af te keren van de Republikeinse partij. 'Ik vrees een Republikeins bloedbad in de Senaat. Dat is waarom ik nooit op de Trump-trein gezeten heb.'