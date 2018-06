Restaurant stuurt woordvoerster Witte Huis weg

Sanders liet zaterdag via Twitter weten dat ze 'beleefd' gehoor gaf aan het verzoek om te vertrekken uit de Red Hen in de stad Lexington. 'Ik probeer mensen altijd met respect te behandelen, ook degenen met wie ik het niet eens ben', twitterde Sanders. 'Ik zal dat blijven doen.'

De regering-Trump krijgt bakken kritiek vanwege de manier waarop het migranten behandelt aan de zuidelijke grens met Mexico. Daar worden kinderen van hun ouders gescheiden en in sommige gevallen opgesloten in kooien. Trump tekende deze week uiteindelijk een decreet om een einde te maken aan die praktijken.

Afgelopen week ontstaken activisten in Washington in woede toen ze Kirstjen Nielsen, die als minister medeverantwoordelijk is voor het harde anti-immigratiebeleid, uitgerekend in een Mexicaans restaurant zagen eten. De betogers drongen boos het populaire restaurant MXDC Cocina Mexicana, vlakbij het Witte Huis, binnen. 'Schande' en 'stop het scheiden van gezinsleden', riepen ze de bewindsvrouw toe.