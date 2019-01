Rijzende ster Stacey Abrams mag Trump van antwoord dienen

De Democraten schuiven Stacey Abrams naar voren om een antwoord te geven op Donald Trumps State of the Union. De dochter uit het diepe zuiden maakt pijlsnel opmars in de partij.

Kan de Democrate Stacey Abrams (45) ontsnappen aan de vloek die op het antwoord op de State of the Union lijkt te rusten? De traditie wil dat de oppositiepartij direct reageert op de jaarlijkse speech van de Amerikaanse president, maar vaak levert dat door het vreemde format vooral goede memes op die de politieke ambities van de speechgevers genadeloos fnuiken.

De rijzende ster van de Democraten zei op Twitter niettemin blij te zijn dat zij het op 5 februari mag doen. 'Op een moment dat ons land leiders wil horen die de bevolking kunnen verenigen voor een gezamenlijk doel, ben ik vereerd dit te mogen doen', schreef ze. Ze is de eerste zwarte vrouw die de eer te beurt valt. Volgens de minderheidsleider in de Senaat Chuck Schumer, die Abrams drie weken geleden vroeg of ze interesse had, lag de keuze voor de hand. 'Ze is een geweldige woordvoerster en een ongelofelijke leider.'

Net geen gouverneur

Abrams was lang in de running om de eerste zwarte vrouwelijke gouverneur te worden, maar in november legde ze nipt de duimen tegen de Republikein Brian Kemp in de strijd om het gouverneurschap van Georgia, in het diepe zuiden van de Verenigde Staten. Haar fel gemediatiseerde campagne en haar betwisting van het resultaat - ze verloor met 55.000 stemmen - brachten haar nationale bekendheid.

Abrams weigerde lang zich neer te leggen bij de verkiezingsuitslag omdat Kemp volgens haar zijn positie als secretary of state misbruikte om bepaalde kiezers te beletten hun stem uit te brengen. Tienduizenden, vooral zwarte, kiezers konden zich daardoor niet registreren. Uiteindelijk gaf ze haar nederlaag toe, maar intussen was ze wel een politieke superster geworden. Zelfs Oprah Winfrey schaarde zich achter haar campagne.

Politieke opties