Roep om aftreden New Yorkse gouverneur Cuomo klinkt steeds luider

De gouverneur van de Amerikaanse staat New York Andrew Cuomo zit in nauwe schoentjes door beschuldigingen van seksueel ongewenst gedrag.

In de Verenigde Staten staat de gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, onder steeds grotere druk om een stap opzij te doen. Hij weigert en ontkent alle beschuldigingen.

De gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, is niet van plan een stap opzij te doen. Dat heeft hij vrijdag gezegd nadat steeds meer mensen om zijn ontslag hadden gevraagd. 'Die vrouwen hebben het recht om naar voren te komen en gehoord te worden, maar ik heb niet gedaan wat ze beweren', zei hij. 'Ik ga geen ontslag nemen. Ik vraag iedereen te wachten op de feiten. Er wacht mij een belangrijke job, die ik al elf jaar doe. Dit is waarschijnlijk het meest kritieke moment in de geschiedenis van deze staat.'

De 63-jarige Cuomo, die in 2020 als een held van de pandemie werd gezien, wordt al door zes vrouwen van seksueel overschrijdend gedrag beschuldigd. Woensdag zei een werkneemster dat hij eind vorig jaar met zijn hand onder haar bloes ging. Ook over zijn aanpak van de pandemie kwam de jongste tijd bezwarend materiaal naar boven. Zo zou hij het aantal coronadoden in de rusthuizen geminimaliseerd hebben.

Afzettingsprocedure

Cuomo's positie wordt zo stilaan onhoudbaar. Steeds meer invloedrijke Democraten vragen om zijn ontslag. Tien van de 19 politici die voor New York verkozen zijn in het Huis van Afgevaardigden, deden dat inmiddels.

Vrijdag was het de beurt aan de jonge ster van de linkervleugel in het Congres, Alexandria Ocasio-Cortez. 'De verklaringen die tot nu toe naar boven kwamen, zijn verontrustend voor de veiligheid en het welzijn van het personeel van de gouverneur', zei Ocasio-Cortez. 'Wij geloven deze vrouwen, we geloven de berichten, we geloven de procureur en we geloven de 59 verkozenen van het New Yorkse parlement die concludeerden dat gouverneur Cuomo niet langer efficiënt kan besturen.'