Ross Perot, selfmade miljardair en ex-presidentskandidaat

In de Verenigde Staten is dinsdag Ross Perot overleden. De 89-jarige excentriekeling vergaarde niet alleen een fortuin in de zakenwereld. Hij deed ook twee keer een vergeefse gooi naar het presidentschap.

De roots van Henry Ross Perot liggen in Texarkana, een gemeente in de Amerikaanse staat Texas. Een liederlijk leven leidde hij er niet. Perot groeide immers op tijdens de Grote Depressie in de jaren 30 van de vorige eeuw. 'Maar door hard te werken en elke cent twee keer om te draaien sloeg ons gezin zich redelijk goed door die periode', getuigde hij ooit.

De jonge Ross droeg zijn steentje ook bij. Op zijn pony, Miss Bee, trok hij door arme, vaak zwarte wijken van de gemeente om kranten te bezorgen. De zoon van een katoenhandelaar en een secretaresse trok na zijn jeugd naar de US Naval Academy, ook al had hij nog nooit een voet op een schip gezet en zelfs niet op de oceaan gevaren.

Van leger naar IBM

Al tijdens zijn opleiding raakte de Texaan hopeloos gefrustreerd over de gang van zaken in het Amerikaanse leger. Het was hem een doorn in het oog dat anciënniteit zwaarder woog dan verdiensten bij de toekenning van promoties.

Schermvullende weergave Perot begon zijn carrière in het leger. Maar hij stapte al snel over naar de zakenwereld. ©REUTERS

Gedesillusioneerd stapte Perot in 1955 over naar de zakenwereld. Hij ging aan de slag als verkoper bij computerproducent IBM. In die biotoop voelde hij zich als een vis in het water. Al snel groeide hij uit tot de topverkoper van IBM. Voor de maand januari voorbij was, had hij zijn doelstelling voor het hele jaar al bereikt.

Vergeefs probeerde Perot zijn bazen bij de computergigant ervan te overtuigen te investeren in de ontwikkeling van software om klanten een totaalpakket te kunnen aanbieden. Omdat zijn ideeën naar de prullenmand verwezen werden, stapte de Texaan op.

Eigen bedrijf

Om in 1962 met 1.000 dollar van zijn vrouw Margot zijn eigen bedrijf, Electronic Data Systems, uit de grond te stampen. Halfweg de jaren 60 van de vorige eeuw kreeg de onderneming een enorme boost toen EDS enorme overheidscontracten in de wacht sleepte.

2,5 miljard dollar overnameprijs Ross Perot wist zijn softwarebedrijf EDS in 1984 voor 2,5 miljard dollar te verkopen aan autobouwer General Motors.

Zowat twee decennia later, in 1984, rinkelde de kassa flink. Perot wist EDS voor 2,5 miljard dollar te verkopen aan autobouwer General Motors. In een klap was hij een grote miljardair.

Maar de Texaan was nog niet klaar om afscheid te nemen van de zakenwereld. Twee jaar later hield hij een nieuw computerbedrijf boven de doopvont: Perot Systems Corp.

Dat groeide uit tot de absolute leider in IT voor de gezondheidssector. Toen Michael Dell, van het gelijknamige bedrijf, Perot Systems in 2009 kocht, telde hij er 3,9 miljard dollar voor neer.

Mislukkingen

Maar niet alles wat de selfmade man aanraakte, veranderde in goud. In 1971 pompte hij op verzoek van toenmalig president Richard Nixon flink wat geld in duPont Glore Forgan, destijds een van de grootste makelaars op Wall Street.

De intrede van Perot moest paniek onder investeerders in de kiem smoren. Maar de operatie bleek een slag in het water. Net als Perots investering in Walston & Co, een andere makelaar.

Politieke bühne

In de jaren 90 van de vorige eeuw verwierf de Texaan naam en faam buiten de bedrijfswereld toen hij de politieke bühne bestormde. Zijn verzet tegen de Golfoorlog in 1991, waarbij Amerikaanse soldaten de Iraakse troepen van Saddam Hoessein uit Koeweit verdreven, deed hem besluiten een jaar later een gooi te doen naar het presidentschap.

Schermvullende weergave In 1992 gooide Perot de presidentiële race grondig door elkaar. ©Photo News

De Texaan pompte 63,5 miljoen dollar van zijn eigen fortuin in de campagne en kocht bij tv-zenders heel wat zendtijd op om zijn ideeën tot bij de modale Amerikaan te brengen. Met grafieken en tabellen poogde hij zijn landgenoten duidelijk te maken dat 's lands begrotingstekort te hoog opliep en dat Amerikaanse jobs dreigden te verdwijnen naar Mexico.

Voorts hield hij een pleidooi voor een afslanking van de overheid en belastingverlagingen. Strijdpunten die jaren later opgepikt zouden worden door de rechtse Tea Party-beweging.

Bill Clinton

Met zijn pleidooi wist Perot uiteindelijk bijna 20 miljoen kiezers, of 19 procent van het electoraat, te verleiden. Die score volstond niet om de sleutels van het Witte Huis te bemachtigen. Maar wellicht snoepte de Texaan de nodige stemmen of van de Republikein George H. W. Bush, waardoor de Democraat Bill Clinton het tot president schopte.