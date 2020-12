Rudy Giuliani test positief op covid-19

Donald Tump maakte het nieuws bekend op Twitter. 'Rudy Giuliani, veruit de beste burgemeester in de geschiedenis van New York, en die onvermoeibaar heeft gewerkt om de (verreweg!) meest corrupte verkiezingen in de geschiedenis van de VS te ontmaskeren, testte positief voor het Chinese virus', tweette Trump, waarbij hij een uitdrukking gebruikte die al eerder de woede van Peking heeft uitgelokt.