Rudy Giuliani, van 'America's mayor' naar risee van Washington

Rudy Giuliani werd eind november het mikpunt van spot nadat zijn haarverf was uitlopen tijdens een verhitte persconferentie over de 'gestolen' verkiezingszege van Trump.

De vooraanstaande coronaontkenner Rudy Giuliani is besmet met het 'Chinavirus'. Het is de zoveelste keer dat de persoonlijke advocaat van Donald Trump in zijn hemd staat. Van zijn sterrenstatus als New Yorks burgemeester schiet niets meer over.

'Word snel beter Rudy, wij doen voort', schreef president Trump zondagavond laat in een tweet waarin hij bekendmaakte dat zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani besmet is met het coronavirus, of het 'Chinavirus' zoals Trump het noemde. De reactie op het nieuws was makkelijk samen te vatten: eigen schuld, dikke bult. Want had Giuliani de ernst van de coronapandemie niet steeds ontkend?

De coronabesmetting was de zoveelste illustratie van de morele deconfiture van de 76-jarige Giuliani. Hij kreeg na de presidentsverkiezingen de regie over Trumps campagne om de overwinning van Joe Biden aan te vechten. Al schakelde Trump Giuliani pas in nadat andere advocaten hadden bedankt voor de eer. Giuliani's strijd verzandde echter in een rist hopeloze rechtszaken - wegens een flagrant gebrek aan bewijzen - en beschamende optredens.

Tijdens een rechtszitting in Philadelphia bleek onlangs dat Giuliani de finesses van de advocatuur niet meer beheerst. Toen de rechter hem terechtwees wegens het fout gebruiken van een term, verzuchtte Giuliani: 'Al die moeilijke woorden, edelachtbare.' Ook liep tijdens een broeierige persconferentie zwarte haarverf over zijn gezicht en hield hij een persconferentie op een parkeerterrein voor een garagepoort, tussen een tuincentrum, een seksshop en een crematorium.

Verzoenende burgervader

De Giuliani van 2020 lijkt nog maar een schim van de politicus die in 2001 door Time op het schild werd gehesen als 'Person of the Year'.

De Giuliani van 2020 lijkt nog maar een schim van de politicus die in 2001 door Time op het schild werd gehesen als 'Person of the Year'. Giuliani kreeg die eretitel voor zijn serene beleid als burgemeester van New York na de terreuraanslagen van 11 september 2001. Hij wierp zich op als de verzoenende burgervader, wat hem de bijnaam 'America's mayor' opleverde. Voordien had Giuliani al applaus gekregen voor zijn kordate aanpak van de legendarische criminaliteit in New York.

Na twee termijnen moest Giuliani begin 2002 afzwaaien als burgemeester en zocht hij een nieuwe plaats in de schijnwerpers. Hij deed een vruchteloze poging om het Republikeinse ticket binnen te halen voor de presidentsverkiezingen van 2008. Geleidelijk verzeilde Giuliani in de marge en kluste hij om den brode bij voor allerhande denktanks en comités, waarbij hij teerde op zijn reputatie als New Yorks burgemeester. Het ontlokte Biden ooit de opmerking dat 'elke zin van Giuliani bestaat uit een onderwerp, een werkwoord en 9/11'.

Manusje-van-alles

Dankzij Donald Trump maakte Giuliani in 2016 zijn rentree in de politieke voorhoede. Toen Trump de Republikeinse nominatie eenmaal op zak had, toonde Giuliani zich een hondstrouwe secondant. Na de verkiezingszege hoopte hij even op de post van minister van Financiën. In plaats daarvan werd Giuliani het manusje-van-alles van Trump. Zo zou hij een sleutelrol hebben gespeeld in de Oekraïne-zaak die leidde tot de afzettingsprocedure tegen Trump.