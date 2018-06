Ruimteleger Trump botst op grote bezwaren

Donald Trump droomt van een zesde tak van het Amerikaanse leger, volledige toegelegd op defensie van de ruimte. Maar of het ooit zo ver komt is heel onzeker.

'Als het aankomt op het verdedigen van Amerika, is het niet genoeg om een Amerikaanse aanwezigheid in de ruimte te hebben. We moeten Amerikaanse dominantie hebben in de ruimte.'

Met die woorden motiveerde de Amerikaanse president Donald Trump deze week zijn voorstel om een nieuw onderdeel van het leger op te richten dat zich focust op de ruimte. Want, zo zei Trump ook: 'De ruimte is een domein waarin aan oorlog gedaan kan worden, net zoals het vasteland en de oceanen dat zijn.'

Ruimtepuin

Het gaat om een officieus voorstel van de president, dat verder niet op papier bestaat en waarover het Congres zijn zeg nog helemaal niet heeft gedaan. Het is niet de eerste keer dat Trump zijn wens voor een 'space force' uitspreekt, dat deed hij begin dit jaar ook al. Maar hij bracht het wel verrassend ter sprake in een speech voor de National Space Council die eigenlijk ging over afspraken rond het drukke satellietverkeer en het ruimtepuin dat in een baan om de aarde zweeft.

Maar het lijkt wel ernst. Concreet wil Trump graag dat het Pentagon 'onmiddellijk' een zesde tak van het leger opricht. Na onder meer de land- en de zeemacht moet er ook een ruimtemacht komen. Het zou het eerste nieuwe legerniveau zijn sinds de jaren 40. 'We gaan een luchtmacht hebben en een ruimtemacht' zei Trump. 'Gescheiden maar gelijk.' (Dat laatste – 'separate but equal' - is overigens zeer ongelukkig woordgebruik, want het refereert aan een uitspraak van het Hooggerechtshof eind 19de eeuw die raciale segregatie legitimeert.)

Outer Space Treaty

Oorlog in de ruimte, het klinkt als een onheilspellend vooruitzicht, zeker afkomstig van een Witte Huis dat niet bekend staat om zijn stabiliteit. Maar zo’n vaart hoeft het voorlopig niet te lopen, zegt Sarah Moens, advocate bij DLA Piper gespecialiseerd in ruimterecht en bestuurslid van het European Center for Space Law. 'Het Outer Space Treaty van de Verenigde Naties uit 1967 zegt expliciet dat de ruimte exclusief gebruikt mag worden voor vredelievende doeleinden.'

Het verdrag, het basiskader voor internationaal ruimterecht dat ruimte beschouwd als ‘een provincie van de mensheid’, werd ondertekend door ruim honderd landen, waaronder de Verenigde Staten. Het verbiedt landen ook om massavernietigingswapens en nucleaire wapens te plaatsen in de ruimte of op hemellichamen.

Hoewel dus een voorstel tot een ‘Space Force’ het beeld oproept van een stratosferische wapenwedloop, is de wereld voorlopig door internationaal recht beschermd tegen zware wapens in de ruimte. ‘In principe kunnen we wat dat betreft op twee oren slapen’, zegt Moens.

Star Wars

Toch waarschuwen specialisten ook voor het vooruitzicht dat het grootste leger ter wereld zijn blik verlegt naar de ruimte. ‘Aan het hele idee zijn wel risico’s verbonden’, zegt Moens. ‘Stel dat een ruimteoorlog uitbreekt en landen beginnen strategisch satellieten van elkaar te vernietigen. Eén operatie is genoeg om ruimtepuin te creëren dat op zijn beurt andere tuigen kan kapotmaken.’

Ruimtevaart en defensie zijn al innig verstrengeld. De exploratie van de ruimte halverwege vorige eeuw begon ls een militair project. De eerste astronauten en de eerste kosmonauten waren militairen. Aanvankelijk was de space race een militaire wedloop.

In 1983 lanceerde president Ronald Reagan zijn Strategic Defense Initiative – bijgenaamd ‘Star Wars’ – dat de VS moest beschermen tegen rakentaanvallen van de Sovjetunie. Gedurende 10 jaar gaven de VS 30 miljard dollar uit aan de ontwikkeling van lasers en subatomaire deeltjes als afweergeschut, maar uiteindelijk kwam er niets bruikbaars uit.

China

Ook Trump lijkt te reageren op anderen landen die steeds meer hun spierballen laten rollen als het aankomt op militaire ambities in de ruimte. Met name China en Rusland laten steeds meer van zich horen. 'We willen niet dat zij de leiding nemen', zei Trump. Het Pentagon verdenkt China ervan in 2013 een raket te hebben getest die technologie aan boord had om satellieten vanuit de ruimte te vernietigen.

Met zijn voorstel blaast Trump dus nieuw leven in een oud debat. Vorig jaar nog probeerde het Congres de oprichting van een 'Space Corps' - een legerdivisie die 'oorlogen in de ruimte moet uitvechten en winnen' - op tafel te leggen, maar dat ging uiteindelijk nergens heen. Zelfs minister van Defensie John Mattis loopt er niet bepaald warm voor. 'Ik ben tegen de oprichting van een nieuwe militaire dienst en extra organisatorische lagen op een moment dat we net willen vereenvoudigen.'

Mars

Wel is duidelijk dat Trump graag zijn zinnen zet op de ruimte, opvallend meer dan zijn meest recente voorgangers. De president heeft nieuwe missies naar de maan en uiteindelijk naar mars voor ogen, in samenwerking met de privésector. Eind vorig jaar ondertekende hij een richtlijn die dat moet bewerkstelligen. Sindsdien volgden nog twee richtlijnen, waaronder die over satellietverkeer.