Rusland-onderzoek: Trump geeft democratische memo niet vrij

Volgens de Amerikaanse president kan hij een memo van de Democraten uit de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden niet vrijgeven wegens 'te gevoelig'.

De memo's kaderen in het onderzoek naar Russische beïnvloeding van de verkiezingen van 2016. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten is het duidelijk dat de Russische inlichtingendiensten de mails van de Democratische kandidate Hillary Clinton hackten en lekten. En zo haar ambitie dwarsboomden om haar partijgenoot Barack Obama op te volgen in het Witte Huis.

Ook lijdt het weinig twijfel dat er contacten waren tussen de Russen en Donald Trump en zijn entourage. Daarover is een onderzoek aan de gang. Ook wordt nagegaan of Trump dat onderzoek dwarsboomde.

'Heksenjacht'

Trump beschouwt alles als een 'heksenjacht'. Hij had daarom vorige week een geheime nota vrijgegeven over het Ruslandonderzoek, geschreven door Republikeinen in de commissie Inlichtingenzaken in het Huis van Afgevaardigden.

De memo zorgde voor grote ophef. In grote lijnen komt het erop neer dat de federale politie (FBI) bedenkelijke methodes zou gebruikt hebben om een ex-campagneadviseur van Trump te laten bespionneren. De publicatie zou de beschuldiging van partijdigheid tegenover Trump moeten aantonen.

Democraten boos

De Democraten benadrukken boos dat het document van de Republikeinen onvolledig en misleidend is. Ze drongen er daarom op aan om hun versie van de feiten te kunnen vrijgeven.