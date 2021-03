Rusland roept ambassadeur in Washington terug

De spanningen tussen de VS en Rusland lopen op, nadat de Amerikaanse president Joe Biden zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin een moordenaar heeft genoemd.

Rusland heeft Anatoli Antonov, de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten, teruggeroepen voor overleg. Moskou wil naar eigen zeggen vermijden dat de relaties met Washington 'onherroepelijk aftakelen'.

De aanleiding is een interview van de Amerikaanse president Joe Biden met de Amerikaanse televisiezender ABC. Daarin krijgt Biden de vraag of hij vindt dat de Russische president een moordenaar is. 'Ja, dat vind ik', antwoordde Biden.

Hij dreigde ook met consequenties voor de vermoedelijke Russische bemoeienis in de Amerikaanse presidentsverkiezingen afgelopen november. 'Hij zal een prijs betalen', zei Biden over Poetin.

De Amerikaanse president zei dat hij Poetin al had gewaarschuwd in een telefoongesprek in januari. 'Als ik vaststel dat dit is gebeurd, wees dan voorbereid', zei Biden.

Volgens de Amerikaanse geheime diensten zette Rusland zich tijdens de presidentsverkiezingen in november in voor toenmalig president Donald Trump en probeerde Moskou Biden te beschadigen, onvrede te zaaien en de verkiezingen te beïnvloeden. Het rapport van het bureau van Avril Haines, de coördinator van de geheime diensten, stelt dat Poetin en zijn regering dat 'goedkeurden en doorvoerden'.

Onherstelbaar beschadigd

Poetin riep woensdag zijn ambassadeur in Washington terug voor 'overleg.' 'De nieuwe Amerikaanse regering is bijna twee maanden aan de macht. We zijn niet ver van de symbolische mijlpaal van 100 dagen. Dat is een goede reden om te proberen te beoordelen waar het team van Joe Biden in slaagt en waarin niet', klonk het in een mededeling van Buitenlandse Zaken.

Moskou zegt te willen vermijden dat de relaties onherstelbaar beschadigd raken, 'als de Amerikanen zich bewust zijn van de bijbehorende risico's'.

Vjatsjeslav Volodin, de voorzitter van de Staatsdoema, het Russische Lagerhuis, spreekt van een aanval op Rusland. 'Dit is hysterie door onmacht', reageerde hij. 'Poetin is onze president en een aanval op hem, is een aanval op ons land.'