Rusland viseert opnieuw Amerikaanse verkiezingen

Clinton

Russische hackers voerden aanvallen uit op zeker 200 organisaties, stafleden, consultants, denktanks en actiecomités die gelinkt zijn aan de campagnes van zowel Biden als Trump. Volgens Microsoft gaat het om 'Strontium', een collectief dat gelieerd is aan de Russische militaire inlichtingendienst GRU en dat in 2016 al de Democratische kandidate Hillary Clinton in verlegenheid bracht. Duizenden e-mails van Clintons entourage werd toen gehackt, en gelekt via de klokkenluiderssite WikiLeaks. Amerikaanse inlichtingendiensten gaan ervan uit dat dat een wezenlijke impact had op de verkiezingsuitslag, die Trump aan de macht hielp.