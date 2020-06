Rusland zet kwaad bloed bij VS met veroordeling ex-marinier

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo toonde zich maandag verbolgen over de celstraf die ex-marinier Paul Whelan in Rusland kreeg.

Het zit er weer bovenarms op tussen Rusland en de Verenigde Staten. Washington is ontstemd over de veroordeling van ex-marinier Paul Whelan tot 16 jaar cel wegens spionage.

De relaties tussen de Verenigde Staten en Rusland komen nog maar eens onder druk te staan. De aanleiding voor de nieuwe clash is een uitspraak van een rechtbank in Moskou. Die veroordeelde de voormalige Amerikaanse marinier Paul Whelan maandag tot 16 jaar cel vanwege spionage.

De 50-jarige ex-marinier, die een Amerikaans, Brits, Canadees en Iers paspoort heeft, was in december 2018 aangehouden in Rusland. Volgens Moskou drong een arrestatie zich op omdat Whelan 'staatsgeheimen had ontvangen'. De ex-marinier ontkent tot vandaag de beschuldigingen en zegt erin te zijn geluisd. Whelan houdt vol dat hij in Rusland was voor een bruiloft en een USB-stick kreeg van een kennis in de veronderstelling dat die vakantiefoto's bevatte.

De advocaat van de Amerikaan betoogde maandag nog eens dat er weinig bewijs was tegen zijn cliënt. 'De kennis die de USB-stick gaf, is de enige getuige tegen Whelan. De rest van zijn oude kennissen in Rusland legden getuigenverklaringen af in zijn voordeel.'

Verontwaardiging

Het Russische openbaar ministerie had een gevangenisstraf van 18 jaar geëist voor Whelan. De Amerikaan legt zich niet neer bij de 16 jaar cel die hem te wachten staat. Hij kondigde maandag meteen na de uitspraak aan in beroep te gaan.

Het ging hier om een geheim proces, met geheim bewijs. Mike Pompeo Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken

Het oordeel van de rechtbank in Moskou leidde niet alleen bij de voormalige marinier en zijn advocaat tot verontwaardigde reacties. De uitspraak zette ook kwaad bloed in de Verenigde Staten. Washington noemde de behandeling van de Amerikaan door Moskou 'verschrikkelijk'.