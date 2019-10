Russen testen nieuwe nepinformatiecampagne in Afrika

De Russen deden in Afrika een beroep op lokale handlangers in een poging geloofwaardig over te komen en onder de radar te blijven.

Lokale handlangers

Sommige nieuwsberichten promootten het Russische beleid, andere bekritiseerden de Amerikaanse en Franse aanpak in Afrika of deelden berichten van de Russische staatsmedia. Volgens de onderzoekers lag de frequentie van de posts veel hoger dan in de VS in 2016, waardoor sneller meer mensen bereikt werden. In 2016 zouden de Russen gemiddeld 2.442 keren per maand vals nieuws verspreid hebben, terwijl een van de netwerken in Afrika in oktober alleen al 8.900 nieuwsberichten postte.