Russische beleggers vrezen extra Amerikaanse sancties

Het aandeel Rusal, dat zijn belangrijkste notering in HongKong heeft, kreeg maandag een dreun van 21 procent . Die komt nog eens bovenop de pandoering van meer dan 50 procent die het aandeel vorige week maandag kreeg. Rusal is een van de belangrijkste aluminiumproducenten van Rusland.

Waar Rusal iets meer dan een week geleden nog aan 70 miljard HongKong dollar (7,3 miljard euro) werd gewaardeerd, is daar nu nog maar 22,5 miljard HongKong dollar (2,33 miljard euro) van over: een verlies van meer dan 63 procent. Dat is vooral een mokerslag voor de Russische oligarch en sterke man achter Rusal, Oleg Deripaska.